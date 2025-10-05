X!

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Tallinn International Horse Show raames toimunud takistussõidu MK-etapi võitis tihedas konkurentsis Jüri Sokolovski ja tema hobune Edith.

MK-etapi parkuus astus areenile 34 sportlast ja hobust ning Eestit esindas koguni 16 võistlejat. Seetõttu oli lootus suur, et mõnel neist õnnestub seitsme riigi konkurentsis seekordne võidukarikas just Eestisse jätta.

Kõige esimesena läbis 150 sentimeetriste takistustega raja eestlastest puhtalt Jüri Sokolovski hobusel Edith. Aeg 67.19 viis ta viienda võistlejana ümberhüpetele.

"Rada oli suhteliselt raske, kuigi oli täitsa hüpatav rada. Aga kunagi ei tea, need latid on ümmargused ja need tulevad väga kergelt maha, aga tunne oli hea täna," sõnas Sokolovski ERR-ile.

Pärast Sokolovskit õnnestus rada puhtalt läbida veel ka teisel eestlasel, Madis Mornal ja Kearney W-l ning kuuenda ratsanikuna ümberhüpetele jõuda – täpselt kuut edasipääsejat oli ennustanud ka iirlasest rajameister Frank Glynn.

Ümberhüpete rada osutus aga veelgi keerulisemaks ja nõudis seetõttu ratsanikelt ka riskide võtmist ning kiiret sõitu. Neljandana rajal käinud leedulane Matas Petraitis koos hobuse Nicko P-ga pani märgi maha, kui läbis ümberhüpped puhtalt, kiire ajaga 37,54. Siis teadis järgmisena rajale läinud Sokolovski, et riskist pole pääsu.

"Ega mul oli plaan juba tehtud. Teadsin, kuidas ma ümberhüpped sõidan, ma nägin küll Matas Petraitist enne mind sõitmas, ma nägin, kuidas ta sõitis ja tema trajektoorid nägin ära. Teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita, aga ma pean samad riskid võtma, et ei olnud võimalik kuskilt ringi minna," märkis Sokolovski.

10-aastane mära Edith on küll noor, aga kogenud hobune, kes on sellel aastal Sokolovskiga võistelnud nii Rahvuste karikal kui ka EM-il. Sel aastal ootavad neid ees veel mõned MK-etapid ja ka MK-sarja finaal.

"Edith on väga püüdlik, ta alati annab endast sada protsenti ja pean ütlema, see Unibet Arena publik on super! See andis kindlasti juurde meile ka seda energiat, mida meil oli vaja ümberhüpetel, et see võit ära tuua."

Madis Morna jäi ümberhüpetel kukkumise järel kuuendaks, auhinnalise esitosina sisse mahtus kokkuvõttes kuus eestlast.

Toimetaja: Henrik Laever

