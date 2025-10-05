Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik

Takistussõidus asus starti 34 võistluspaari ning ümberhüpetele ehk kuue parema sekka jõudsid eestlastest 2023. aasta võitja Madis Morna (hobusel Kearney W) ja Jüri Sokolovski (Edith).

Sokolovski ja Edith läbisid ringi ühegi veata ning teenisid esikoha ajaga 37,37. Morna ratsu eksis hüppel ja kukkus, mistõttu nemad aega kirja ei saanud ja pidid leppima kuuenda kohaga.

Teise koha saavutas pingelises heitluses leedulane Matas Petraitis (Nicko P; 37,54) ja kolmandaks sõitis end Usbekistani esindaja Abdurakhmon Abdullaev (Go Four It B; 40,37).

Esikolmiku ja Morna vahele mahtusid lätlane Kristaps Neretnieks (Quintes; 36,03 + kaheksa karistussekundit) ja leedulane Andrius Petrovas (Qarath Van Paebroek Z; 49,03 + kaheksa karistussekundit).

Võistlusõhtu kulminatsioonile eelnenud ümberhüpetega parkuuris kõrgusel 140 cm jäi võit samuti Eestisse, kui esikohale tulid Janely Saar ja Ease. Teise koha pälvis Petraitis hobusel Cornet's Cloud. Sokolovski teenis selles võistluses nii kolmanda kui ka kuuenda koha, kui startis vastavalt hobustega Cornet's Cormint ja Don Diego de la Vega Z.

Noorte hobuste sõidus oli parim Eesti ratsanik Piret Ervald hobusel Sissi van de Maltahoeve. Teiseks tuli lätlane Nellija Anna Karklina hobusel Chicco Van'T Vossenhof Z ja kolmanda koha sai Petraitis hobusel Casaltina.

Päeva alustanud noortele ratsanikele avatud parkuuris kõrgusel 135 cm saavutas võidu Abdullaev hobusega Otto van de Achterhoek. Teine ja kolmas koht tulid Eestisse. Need saavutasid vastavalt Paula-Rebeca Pakkanen hobusel Hoshi No Senshi K.S.H. ja Lenna Loore Sillandi hobusel Karkannan MN.

Enne võistlust:

Iga-aastane Tallinn International Horse Show kulmineerub põneva MK-etapiga takistussõidus, kus Eesti tippude kõrval võistlevad kaasa naaberriikide tippratsutajad. Eesti ratsutajad on viimase kümne aasta jooksul võidutsenud kaks korda - kas seekord jääb võit taas koju?

Reedel alanud Tallinn International Horse Show toob kokku enam kui 170 tippratsanikku enam kui 210 hobusel nii meie regioonist kui ka mujalt. Kaugeimad osalejad saabuvad tänavu Usbekistanist ja Brasiiliast.

Reedel võitis kiirusparkuuri kõrgusel 140 cm Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Quandar Cece, laupäeval võitis koolisõidu MK-etapi rootslanna Caroline Darcourt hobusel Lord Django ja kuue takistusega sõidus jäi võit Eestisse - esikohta jagasid Jessica Raide hobusel Commander Z ja Gunnar Klettenberg hobusel San Sebastian.