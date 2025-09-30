X!

Eesti karditalent kihutas vormel-1 talendiküti silme all

Kardisport
Foto: Masinawärk/Automotiiw
Kardisport

Eesti karditalent Albert Tamm saavutas Itaalias toimunud FIA maailmakarikal tugevas konkurentsis kolmanda koha.

Šveitsis Luganos elav ja treeniv 12-aastane Eesti karditalent Albert Tamm kuulub tugevasse Itaalia meeskonda Modena. Tamm osaleb mitmetes sarjades, kuid hooaja kõige tähtsamad sõidud tegi ta hiljuti Cremona ringrajal. Nimelt toimus Põhja-Itaalias kardispordi mainekas maailmakarikas.

Tamm kihutas 12- kuni 14-aastaste juunioride konkurentsis, kus rajal olid Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika kardisõitjad. Tamm jõudis finaali ja saavutas 81 võistleja konkurentsis kolmanda koha. Finaal kestis 21 ringi, mille jooksul läbiti 25 kilomeetrit.

"Finaal oli okei. Äkki hoog ei olnud nii hea, kui oleks pidanud olema. Start läks natukene halvasti, aga meil oli päris, päris raske nädalavahetus kuna ilm vahetus väga palju," sõnas Tamm.

Itaalia tootjate tehnikaga kihutanud Tamm näitas oma kardiga kiirust kuni 120 kilomeetrit tunnis. Tamme treener ja mehaanik on Madis Laiv.

Noorte sõite jälgis Cremonas vormel-1 McLareni meeskonna talendikütt. Tamm pingutas pronksi nimel neli päeva, sest esmalt tuli läbida erinevad testid, siis viiest eelsõidust koosnenud kadalipp.

"Täitsa ilusti läks. Pärast eelsõite olime teised kokkuvõttes. Meil oli paar sõitu vihmas ka, kus tegelikult oli palju parem hoog, mis meil aasta alguses oli vihmas."

Kaaluka tulemuse oma sõiduraamatusse kirjutanud Tamme hooaeg pole veel läbi. Ta võtab kurve FIA promootori toega Tuleviku Tšempionite sarjas, mille viimased etapid toimuvad Araabia Ühendemiraatides.

Kardisarjale pannakse punkt 3. detsembril, kui Tamm saab kohtuda Abu Dhabis samal rajal vormel-1 MM-i kulminatsiooniks valmistuvate tippsõitjatega. Just vormel-1 meeste nahas tahab noor kardipoiss olla aastate pärast.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Eesti karditalent kihutas vormel-1 talendiküti silme all

30.09

ETV spordisaade, 30. september

30.09

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

30.09

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

30.09

Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

30.09

Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

30.09

Bremeni esiväravavaht pole treeningutele naasnud

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

30.09

Lajal loobus Challengeri turniirist

29.09

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo