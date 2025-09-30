Eesti karditalent kihutas vormel-1 talendiküti silme all

Šveitsis Luganos elav ja treeniv 12-aastane Eesti karditalent Albert Tamm kuulub tugevasse Itaalia meeskonda Modena. Tamm osaleb mitmetes sarjades, kuid hooaja kõige tähtsamad sõidud tegi ta hiljuti Cremona ringrajal. Nimelt toimus Põhja-Itaalias kardispordi mainekas maailmakarikas.

Tamm kihutas 12- kuni 14-aastaste juunioride konkurentsis, kus rajal olid Euroopa, Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika kardisõitjad. Tamm jõudis finaali ja saavutas 81 võistleja konkurentsis kolmanda koha. Finaal kestis 21 ringi, mille jooksul läbiti 25 kilomeetrit.

"Finaal oli okei. Äkki hoog ei olnud nii hea, kui oleks pidanud olema. Start läks natukene halvasti, aga meil oli päris, päris raske nädalavahetus kuna ilm vahetus väga palju," sõnas Tamm.

Itaalia tootjate tehnikaga kihutanud Tamm näitas oma kardiga kiirust kuni 120 kilomeetrit tunnis. Tamme treener ja mehaanik on Madis Laiv.

Noorte sõite jälgis Cremonas vormel-1 McLareni meeskonna talendikütt. Tamm pingutas pronksi nimel neli päeva, sest esmalt tuli läbida erinevad testid, siis viiest eelsõidust koosnenud kadalipp.

"Täitsa ilusti läks. Pärast eelsõite olime teised kokkuvõttes. Meil oli paar sõitu vihmas ka, kus tegelikult oli palju parem hoog, mis meil aasta alguses oli vihmas."

Kaaluka tulemuse oma sõiduraamatusse kirjutanud Tamme hooaeg pole veel läbi. Ta võtab kurve FIA promootori toega Tuleviku Tšempionite sarjas, mille viimased etapid toimuvad Araabia Ühendemiraatides.

Kardisarjale pannakse punkt 3. detsembril, kui Tamm saab kohtuda Abu Dhabis samal rajal vormel-1 MM-i kulminatsiooniks valmistuvate tippsõitjatega. Just vormel-1 meeste nahas tahab noor kardipoiss olla aastate pärast.