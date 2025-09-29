Ryder Cupi tiitel jäi eurooplastele

Golfiaasta suurturniiri Ryder Cupi ehk Euroopa ja USA koondiste traditsioonilise vastasseisu võitis teist korda järjest Euroopa esindus.

Üle aasta toimuval suursündmusel kuulub mõlema koondise nimekirja tosin tippmängijat, kes mängivad nii paarikaupa kui ka mees-mehe vastu.

USA koondist esindasid sel aastal näiteks praegune maailma esinumber Scottie Sheffler ja Tokyo olümpiavõitja Xander Schauffele ning Euroopat viiekordne suurturniiri võitja Rory McIlroy ja endine maailma esinumber Jon Rahm.

Kahe esimese võistluspäeva järel haaras turvalisena tundunud eduseisu Euroopa koondis. USA suutis küll viimasel võistluspäeval marulise tagasituleku teha, kuid sellest jäi siiski väheks ning Euroopa koondis sai 15:13 võiduga tiitli enda kätte jätta.

"Need olid minu elu kõige stressirohkemad 12 tundi," ütles Euroopa kapten Luke Donald viimase võistluspäeva kohta. "Me teadsime, et ameeriklased on [individuaalselt] tugevad, kuid me ei arvanud, et nad on nii tugevad."

Suurturniir toimus sel aastal USA-s Bethpage'i golfirajal ning turniiri jooksul tekitas eurooplastele palju pahameelt kodumeeskonna toetajate käitumine. Näiteks viskasid korraldajad välja ühe õhtujuhi, kes karjus mikrofonisse roppusi McIlroy kohta ning üks pealtvaataja viskas McIlroy abikaasa Erica suunas õllepudeli.

"Mul on tugev naine. Ta tuli sel nädalal kõigega väärikalt ja rahulikult toime," rääkis McIlroy BBC-le. "Veetsin kaks päeva Erica McIlroy kõrval ja see oli jahmatav, kui palju roppusi ta pidi taluma," lisas McIlroy lähikondlane Shane Lowry.

"See oli meie kõigi jaoks väga raske nädal. Samas suutsime oma mänguga nad kõik vait panna," ütles McIlroy lõpetuseks.

Euroopa koondis on alates 1995. aastast võitnud 15 vastasseisust koguni 11. Üldseis on 27-16-2 (võidud-kaotused-viigid) USA kasuks. Järgmine mõõduvõtt toimub 2027. aasta septembris Iirimaal.