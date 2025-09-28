X!

Ruben Volt oli TCR Europe sarja viimasel etapil võidukas

Autosport
Ruben Volt
Ruben Volt Autor/allikas: TCR Europe
Autosport

Kereautode ringrajasarja TCR Europe viimasel etapil Barcelona ringrajal võitis Ruben Volt esimese sõidu ja lõpetas talle kohati ebaõnne tähe all möödunud hooaja kokkuvõttes seitsmendal kohal.

ALM Motorsporti võistkonna Honda Civicul sõitnud Volt näitas head minekut juba vabatreeningutel ja kiirust jagus ka kvalifikatsioonis, mille eestlane võitis lähimate konkurentide ees ligi poole sekundiga.

Esimene võistlussõit algas suure avariiga, mille tõttu sõit peatati. Kordusstardi järel kasvatas parimalt stardikohalt alustanud Volt kiirelt oma edumaa rivaalide ees kolme-nelja sekundini, hoidis seda kuni finišini ja võitis kindlalt püstitades kiireimal ringil ka TCR-autode rajarekordi.

"Vabatreeningutel üllatas kiirus mind ennastki," kommenteeris Volt. "Kvalifikatsioonis ja ka esimeses sõidus domineerisin ning näitasin head kiirust ka teises sõidus. Kuigi hooaeg kokkuvõttes oli väike pettumus, siis kiirus Barcelonas näitas, et kui auto töötab, olen siiski kõrges mängus ja sõidan ikkagi võitude peale."

Teises sõidus saavutas üheksandalt stardikohalt alustanud Volt teise koha, aga võistlusjärgsel tehnilisel ülevaatusel selgus, et Voldi auto ei vastanud tehnilistele nõuetele. Hoolimata sellest, et kohtunike sõnul ei parandanud rikkumine auto sooritusvõimet, määrati karistuseks diskvalifitseerimine.

TCR Europe sarja hooaja kokkuvõttes saavutas Ruben Volt seitsmenda koha ja Eesti võistkond ALM Motorsport oli tiimide arvestuses neljas.

Toimetaja: Siim Boikov

