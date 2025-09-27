X!

Eesti U-19 jalgpallineiud alustasid Balti turniiri napi kaotusega

Laupäeval algas Leedus neidude U-19 jalgpalli Balti turniir, kus Eesti kohtus Läti eakaaslastega. Esimesel poolajal löödud värav tõi lätlannadele 1:0 võidu.

Kohe avaminutil pääses Eesti rünnakule, kui Nicole Kelli üritas terava nurga alt tsenderdada, ent vastaste väravavaht püüdis palli kindlalt. Mäng algas selge Eesti kontrolli all – lätlannad ei pääsenud oma väljakupoolelt välja, kuid ohtlikke olukordi siiski ei sündinud, vahendab jalgpall.ee.

Mängu 11. minutil proovis Annamarii Tamm kauglöögiga, kuid taas jäi puurilukk ette. Läti jõudis esmakordselt Eesti karistusalasse 13. minutil ning tasapisi läks mängujuhtimine nende kätte. 26. minutil sündis ka kohtumise ainus värav: Läti mängija murdis mitmest eestlannast mööda ja kuigi pall põrkas talle ebamugavalt ette, õnnestus tal see läbi kaitsjate väravasse suunata. Poolaja lõpus teenis Eesti hea karistuslöögi, kuid löök lendas mööda ja vaheajale mindi vastaste 1:0 eduseisus.

Teise poolaja alguses oli Läti taas aktiivsem, saates juba teisel minutil palli napilt üle värava. Seejärel muutus mäng võrdsemaks ja ka Eesti pääses mitmele heale rünnakule, teenides seejuures nurgalööke. Tekkinud standardolukorrad lõppesid aga vastaste sekkumisega. Eesti parim võimalus avanes 56. minutil, kui söödu järel pääses Darina Kudjavnina paarilt meetrilt löögile, kuid pall suundus tagapostist mööda ning sinna appi jõudnud mängija jäi napilt hiljaks. Järgnenud mäng kulges pea võrdsete võimalustega, ent kumbki väravat enam ei vormistanud.

Võõrustaja Leeduga kohtub Eesti turniiril kahe päeva pärast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

