"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" kolmanda hooaja teises osas kutsusid saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv teist korda saate ajaloos stuudiosse mehed. Nimelt räägiti treeneritega, kes juhendanud nii mehi kui ka naisi, et arutada, kas emba-kumba on kergem treenida. Külas on Tartu Ülikool/Bigbanki võrkpallinaiskonna juhendaja Andrei Ojamets ja Keila Coolbetis nii mees- kui naiskorvpallureid treeniv Peep Pahv.

Saates vastasid Ojamets ja Pahv muuhulgas küsimustele, kas naiste treenimine on teistsugune kui meeste treenimine; kuidas on nad naisi treenides pidanud end treenerina muutma; milliseid suhtlusviise on tulnud muuta; kas ja kuidas erineb treeningplaanide koostamine naistele võrreldes meestega; kas treenerikoolitustel on naissportlaste eripärad korralikult kaetud või oleks vaja täiendkoolitusi; kas naised on siis tujukamad kui mehed; kas naissportlastega töötamine sunnib rohkem enda sõnu kontrollima; kuidas tegeleda delikaatsete teemadega; kuidas nad end treenerina kirjeldaksid ja kas nad on naisi treenides teistsugused kui meestega; kas naiste treenimine on kuidagi mõjutanud ka seda, kuidas nad tavaelus naistega suhtlevad.

"Vahe on päris suur tegelikult, minu arust," vastas Pahv küsimusele, kas naiste treenimine on teistsugune kui meeste treenimine. "Andrei on küll kogenum, rohkem teinud seda, mina olen naistega teinud viimased kuus-seitse aastat. Kui kaks trenni on järjest – meeste ja naiste trenn –, siis see üleminek on selgelt tuntav. Kogu see saalis olek ja see, kuidas sa ise pead seal olema, on ikkagi natuke teistmoodi."

"Kindlasti, mul on sama asi, et Tartus olen ma veel abitreener meeskonnas ja kui enne on naiste trenn ja pärast meeste trenn, siis see on kergem kui enne meeste trenn ja pärast naiste trenn, see üleminek on raskem," muheles Ojamets. "Aga vahe on ka see, et ühed on profid ja teised on amatöörid, sellest tuleb ka suur vahe, kõik see mängijate suhtumise ja professionaalsuse teema. See vahe on ikka kosmos."

"See on päris hea tähelepanek, kuidas pidi on raskem. Mul ongi niimoodi, et kahel korral on naised enne ja mehed pärast ja siis üks kord on niimoodi, kui on mehed enne ja naised pärast. See reede õhtu, kui on naised pärast, siis on küll niimoodi, et kui sa meeste juures oled oma pulsi üles saanud ja hoog on sees, siis korraks seda käsipidurit tõmmata on vahel päris raske," tunnistas Pahv. "Eriti kui see meeste trenn ei ole kõige parem olnud ja oled kellegi peale närvi läinud. Aga, nagu olen aru saanud, naised saavad päris kiiresti aru, mis tujuga parasjagu olen nende juurde tulnud."

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv.

