Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak sattus suve alguses konkurentsiameti uurimise alla, kuna kahtlustati võimalikku konkurentsi kahjustavad kokkulepet jalgpalliklubide vahel. Nüüdseks on selgunud, et seadusemuudatuse tõttu on kriminaalasi lõpetatud, edasise osas peab otsuse tegema konkurentsiamet.

Juuni alguses selgitas konkurentsiamet ERR-ile, et nende menetluses on kriminaalasi karistusseadustiku paragrahv 400 alusel, kus uuritakse võimalikku konkurentsi kahjustavat kokkulepet Eesti jalgpalliklubide vahel. Mart Poomi jalgpalliklubi Nõmme United noortetöö juht Madis Metsmägi sõnul on sellistele tunnustele vastavat lepingut, mis piirab nii mängijate kui ka töötajate vaba üleminekut ühest klubist teise, neile pakkunud Eesti Jalgpalli Liidu juht Aivar Pohlak. Metsmägi tegi selle aasta alguses lepingu kohta avalduse ka konkurentsiametile.

Kuna aga vahepeal muudeti konkurentsiseadust, on kriminaalasi lõpetatud. "Hetkel ootame prokuratuurist tagasi kriminaalmenetluse lõpetamise määrust, kuna konkurentsiseaduse muudatusega paragrahv 400 dekriminaliseeriti ning asi saadetakse konkurentsiametile väärteomenetluse ja/või konkurentsijärelevalvemenetluse otsustamiseks. Seejärel otsustame, kas algatame menetluse," vastas konkurentsiameti pressiesindaja ERR-i päringule.

Prokuratuur teatas seepeale ERR-ile: "Prokuratuur on kriminaalasja lõpetanud, kuna konkurentsiseaduse muudatusega paragrahv 400 dekriminaliseeriti. Saatsime kogu toimiku 8. septembril konkurentsiametile väärteomenetluse ja/või konkurentsijärelevalvemenetluse otsustamiseks."

Seega tuleb nüüd konkurentsiametil otsustada, kas asjaga minnakse edasi.