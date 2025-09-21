X!

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

Jalgpall
Mohamed Salah ja Ryan Gravenberch.
Mohamed Salah ja Ryan Gravenberch. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga liidermeeskond Liverpool säilitas viiendas voorus täisedu.

Liverpool rõõmustas kodupublikut 2:1 võiduga linnarivaali Evertoni üle. Ryan Gravenberch viis võõrustaja 10. minutil juhtima ja vahetult enne pooltunni täitumist kasvatas eduseisu Hugo Ekitike. Everton lõi 58. minutil ühe värava tagasi, kui täpne oli Idrissa Gueye, ent enamaks külalised võimelised ei olnud.

Tiitlikaitsja ei ole senimaani komistanud ning jätkab viie vooru järel ainsana täiseduga. Everton asub üheksandal tabelireal.

Manchester Unitedi ja Londoni Chelsea vaheline kohtumine algas paraja pauguga, kui juba neljandal minutil näidati Chelsea väravavahile Robert Sanchezile karmi vea eest punast kaarti.

Bruno Fernandes ja Casemiro viisid seejärel Unitedi 2:0 juhtima, aga avapoolaja lõpus jäi ka kodumeeskond kümnekesi, sest Casemiro teenis teise kollase. Chelsea auvärava skooris Trevoh Chalobah kümme minutit enne lõppu.

United suutis esimest korda peatreeneri Ruben Amorimi ligi aasta pikkuse ametiaja jooksul võita koduväljakul kaks järjestikust liigamängu. Liigatabelis on United kümnes ja Chelsea kuues.

Pühapäeval kohtuvad vooru keskses mängus Londoni Arsenal ja Manchester City.

Teised tulemused:

Brighton - Tottenham 2:2
Burnley - Nottingham 1:1
West Ham - Crystal Palace 1:2
Wolverhampton Wanderers - Leeds 1:3
Fulham - Brentford 3:1

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20.09

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

20.09

Eesti saalijalgpallikoondise kohtumine San Marinoga lõppes väravateta

19.09

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

19.09

Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

19.09

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

sport.err.ee uudised

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

10:29

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

09:23

TÄNA OTSE | Elisabeth Pihela hüppab lõppvõistlustel

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

08:04

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

07:59

TÄNA OTSE | Ermil on kahe viimase alaga võimalik võidelda medali nimel Uuendatud

20.09

Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

20.09

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

loetumad

07:59

TÄNA OTSE | Ermil on kahe viimase alaga võimalik võidelda medali nimel Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

19.09

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo