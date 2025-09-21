Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

Liverpool rõõmustas kodupublikut 2:1 võiduga linnarivaali Evertoni üle. Ryan Gravenberch viis võõrustaja 10. minutil juhtima ja vahetult enne pooltunni täitumist kasvatas eduseisu Hugo Ekitike. Everton lõi 58. minutil ühe värava tagasi, kui täpne oli Idrissa Gueye, ent enamaks külalised võimelised ei olnud.

Tiitlikaitsja ei ole senimaani komistanud ning jätkab viie vooru järel ainsana täiseduga. Everton asub üheksandal tabelireal.

Manchester Unitedi ja Londoni Chelsea vaheline kohtumine algas paraja pauguga, kui juba neljandal minutil näidati Chelsea väravavahile Robert Sanchezile karmi vea eest punast kaarti.

Bruno Fernandes ja Casemiro viisid seejärel Unitedi 2:0 juhtima, aga avapoolaja lõpus jäi ka kodumeeskond kümnekesi, sest Casemiro teenis teise kollase. Chelsea auvärava skooris Trevoh Chalobah kümme minutit enne lõppu.

United suutis esimest korda peatreeneri Ruben Amorimi ligi aasta pikkuse ametiaja jooksul võita koduväljakul kaks järjestikust liigamängu. Liigatabelis on United kümnes ja Chelsea kuues.

Pühapäeval kohtuvad vooru keskses mängus Londoni Arsenal ja Manchester City.

Teised tulemused:

Brighton - Tottenham 2:2

Burnley - Nottingham 1:1

West Ham - Crystal Palace 1:2

Wolverhampton Wanderers - Leeds 1:3

Fulham - Brentford 3:1