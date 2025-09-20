Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

Eesti iluuisutaja Kristina Lisovskaja sai Pekingis toimunud olümpia kvalifikatsioonivõistlustel kokkuvõttes kaheksanda koha ning ei lunastanud Eestile teist olümpiapääset naisüksiksõidus.

Lühikavas isikliku rekordi lähedase tulemuse teinud Lisovskaja kogus vabakavas kohtunikelt 101,33 punkti ehk kaotas oma neli aastat tagasi püstitatud tippmargile veidi enam kui nelja punktiga.

Lisovskaja lõpetas vabakavas kaheksandal kohal, parima etteaste tegi neutraalse lipu all võistelnud venelanna Adeliia Petrosian (140,91).

Kahe kava kokkuvõttes pälvis Lisovskaja 158,69 punktiga kaheksanda koha.

Olümpiapileti teenisid viis parimat. Petrosian võttis võidu 209,63 punktiga, teiseks tuli 2023. aasta Euroopa meister Anastasiia Gubanova (206,23) Gruusiast ja kolmandale kohale platseerus 2022. aasta MM-hõbe belglanna Loena Hendrickx (204,96).

Neljas oli teine neutraalne sportlane, valgevenelanna Viktoriia Safonova (181,91) ning kodupubliku rõõmuks napsas viimase olümpiapileti Ruiyang Zhang (179,76).

Eestit esindab seega naisüksiksõidus ainsana valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina. Milano Cortina olümpiamängud toimuvad 6. veebruarist 22. veebruarini.