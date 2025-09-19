Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

Lisovskaja teenis lühikava eest 57,36 punkti ehk oli väga lähedal oma kolme aasta eest püstitatud isiklikule rekordile rahvusvahelistel võistlustel - 2022. aasta sügisel sai ta Budapestis 57,87 silma.

Lühikavas näitas parimat tulemust Adelija Petrosjan (68.72), kellest ei jäänud kaugele ka grusiinlanna Anastasia Gubanova (68,08) ja belglanna Loena Hendrickx (66,92).

Vabakava sõidetakse laupäeval. Milano - Cortina olümpiapileti teenivad viis paremat.

Üks olümpiakoht on Eestil naisüksiksõidus tänu Niina Petrõkinale juba varasemalt olemas.