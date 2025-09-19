X!

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

Iluuisutamine
Kristina Lisovskaja
Kristina Lisovskaja Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti iluuisutaja Kristina Lisovskaja näitas Pekingis toimuval olümpia kvalifikatsioonivõistlusel lühikavas paremuselt kaheksandat tulemust.

Lisovskaja teenis lühikava eest 57,36 punkti ehk oli väga lähedal oma kolme aasta eest püstitatud isiklikule rekordile rahvusvahelistel võistlustel - 2022. aasta sügisel sai ta Budapestis 57,87 silma.

Lühikavas näitas parimat tulemust Adelija Petrosjan (68.72), kellest ei jäänud kaugele ka grusiinlanna Anastasia Gubanova (68,08) ja belglanna Loena Hendrickx (66,92).

Vabakava sõidetakse laupäeval. Milano - Cortina olümpiapileti teenivad viis paremat.

Üks olümpiakoht on Eestil naisüksiksõidus tänu Niina Petrõkinale juba varasemalt olemas.

Toimetaja: Siim Boikov

iluuisutamise uudised

19:13

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

13.09

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

11.09

Lisovskaja valmistub Pekingi olümpiapileti jahiks

10.09

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

07.09

Goidina sai juunioride GP-etapil kuuenda koha

03.09

Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele

02.09

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

02.09

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

30.08

Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

27.08

Petrõkina: kavad on valmis, nüüd on vaja neid lihtsalt sõita

23.08

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

videod

sport.err.ee uudised

19:34

VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest

19:13

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:17

ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

17:47

Enok nullidest: iga halb asi on millegi jaoks hea

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

14:53

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

14:25

Karelson pidi MM-il Pariisi olümpiapronksi paremust tunnistama Uuendatud

13:57

Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

12:08

Uuring: pealöök kahjustab hobijalgpalluri aju ka peapõrutuseta

11:57

Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo