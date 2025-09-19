X!

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

Jalgpall
JK Narva Transi U-19 meeskond
JK Narva Transi U-19 meeskond Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

JK Narva Transi U-19 võistkond alustas neljapäeval oma UEFA noorteliiga teekonda edukalt, kui koduväljakul alistati Fääri saarte Vikingur 1:0.

Mäng algas Narva võistkonnale edukalt – juba neljandal minutil leidis Arnas Besigirskise täpne tsenderdus karistusalas Nikita Baljabkini, kes saatis palli peaga võrku. Kiire värav andis kodumeeskonnale enesekindlust ja võimaldas mänguplaani oma kontrolli all hoida, vahendab jalgpall.ee.

Kuigi Vikingur püüdis mängu rahustada ja rohkem palli vallata, oli Trans ohtlik just kiiretes vasturünnakutes. Avapoolaja keskpaigas oli kodumeeskonnal võimalus eduseisugi suurendada, kuid külalised suutsid ohtliku olukorra klaarida. Poolaja teises pooles võttis Vikingur initsiatiivi ja püüdis survet kasvatada, ent tõsist ohtu Narva väravale tekitada ei suudetud.

Teine poolaeg kulges sarnaselt – Trans alustas aktiivselt ja teenis mitmeid nurgalööke, ent täpne viimane puude jäi puudu. Parim šanss edu kasvatamiseks tuli 63. minutil, kui Jaroslav Jerjomin pääses löögile, kuid saatis palli üle värava. Seejärel hakkas mäng üha enam Vikinguri kontrolli alla minema: väravas seisnud Mark Zahharov pidi tegema mitu kindlat sekkumist, sealhulgas tõrjuma lõpuhetkedel ohtliku pealelöögi. Kodumeeskond jõudis veel ka vasturünnakuni, mille lõpetas Aleksandr Jegorovi löök, kuid seda realiseerida ei õnnestunud ning väljakult lahkuti skooriga 1:0.

Esimeses eelringis selgitatakse edasipääseja kahe mänguga, mis peetakse kodus-võõrsil printsiibil. Meeskondade korduskohtumine toimub 1. oktoobril Torshavnis asuval Torsvolluri staadionil.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18.09

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18.09

Balti liiga põhiturniiri viimane mäng jääb eestlannade haigestumise tõttu ära

18.09

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

18.09

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

sport.err.ee uudised

10:03

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

18.09

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

18.09

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18.09

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

18.09

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

18.09

Viljandi HC alustab teekonda Balti liigas

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

loetumad

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

18.09

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

18.09

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo