Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

JK Narva Transi U-19 võistkond alustas neljapäeval oma UEFA noorteliiga teekonda edukalt, kui koduväljakul alistati Fääri saarte Vikingur 1:0.

Mäng algas Narva võistkonnale edukalt – juba neljandal minutil leidis Arnas Besigirskise täpne tsenderdus karistusalas Nikita Baljabkini, kes saatis palli peaga võrku. Kiire värav andis kodumeeskonnale enesekindlust ja võimaldas mänguplaani oma kontrolli all hoida, vahendab jalgpall.ee.

Kuigi Vikingur püüdis mängu rahustada ja rohkem palli vallata, oli Trans ohtlik just kiiretes vasturünnakutes. Avapoolaja keskpaigas oli kodumeeskonnal võimalus eduseisugi suurendada, kuid külalised suutsid ohtliku olukorra klaarida. Poolaja teises pooles võttis Vikingur initsiatiivi ja püüdis survet kasvatada, ent tõsist ohtu Narva väravale tekitada ei suudetud.

Teine poolaeg kulges sarnaselt – Trans alustas aktiivselt ja teenis mitmeid nurgalööke, ent täpne viimane puude jäi puudu. Parim šanss edu kasvatamiseks tuli 63. minutil, kui Jaroslav Jerjomin pääses löögile, kuid saatis palli üle värava. Seejärel hakkas mäng üha enam Vikinguri kontrolli alla minema: väravas seisnud Mark Zahharov pidi tegema mitu kindlat sekkumist, sealhulgas tõrjuma lõpuhetkedel ohtliku pealelöögi. Kodumeeskond jõudis veel ka vasturünnakuni, mille lõpetas Aleksandr Jegorovi löök, kuid seda realiseerida ei õnnestunud ning väljakult lahkuti skooriga 1:0.

Esimeses eelringis selgitatakse edasipääseja kahe mänguga, mis peetakse kodus-võõrsil printsiibil. Meeskondade korduskohtumine toimub 1. oktoobril Torshavnis asuval Torsvolluri staadionil.