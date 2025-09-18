Teatejooksu ja laiemalt ka spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest.

"Nende inimeste arv, kes liikumissündmustest osa võtavad, on aasta-aastalt kasvanud ja täna on spordinädal kasvanud juba liikumiskuuks," kommenteeris SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige Alo Lõoke. "Eelmisel aastal toimus Eestis üle 1000 liikumissündmuse, ootame ka sel aastal koole ja lasteaedu ning sõpruskondi oma liikumisüritusi korraldama – ikka selleks, et terve Eesti liiguks ja püsiks tervem."

Spordinädala avasündmuse eestvedaja Erik Pallase sõnul on tähelepanuväärne, et heategevusliku Teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja ning sündmus on jõudnud olulise teetähiseni. "Rohkem kui kunagi varem ootame sel aastal Teatejooksu toimumist, et tähistada sündmuse 20. sünnipäeva, kus taaskord üle Eesti jooksevad lapsed nende laste heaks, kelle liikumine on piiratud. Sellest ei jää kõrvale ükski maakond, sest tänu kohalike spordikorraldajate võrgustikule on spordi populariseerimine noorte hulgas kõikjal Eestis oluline teema," ütles Pallase.

23. septembril antakse heategevusliku Teatejooksu start kell 9.30 Arukülas, kell 10 Kanepis, Räpinas ja Tabasalus, kell 12 Haapsalus, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Paides, Põlvas, Pärnus, Sillamäel, Toilas, Tõrvas ja Viimsis, kell 13 Kuressaares, kell 13.30 Otepääl ning kell 14 Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis, Võrus, Rakveres, Raplas, Peetris, Narvas, Keilas, Jõgeval ja Elvas. Kokku 28 toimumiskohas – täpsem info jooksude toimumise kohta on leitav teatejooks.ee veebilehel.

Teatejooksu starti tulevad kõikjal 5.–9. klasside õpilased ning distants, mida iga noor läbima peab, on 200 kuni 400 meetrit. Noortega koos jooksevad ja teevad soojendust tuntud sportlased ja sporditoetajad.

Traditsiooniliselt panustab Teatejooks ka heategevusse, kogudes sel toetust Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks ning õpetades noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas.

Täiskasvanud saavad võimendada Teatejooksu missiooni ja toetada Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Rohkem infot kodulehel www.hnrk.ee/toetusfond.