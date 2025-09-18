X!

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

Tervisesport
Heategevuslik Teatejooks
Heategevuslik Teatejooks Autor/allikas: Oleg Harchenko
Tervisesport

Teisipäeval, 23. septembril toimub üle-eestiline koolinoorte spordiüritus heategevuslik Teatejooks rohkem kui 13 000 osalejaga. Sellega algab Euroopa Spordinädal Eestis.

Teatejooksu ja laiemalt ka spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest.

"Nende inimeste arv, kes liikumissündmustest osa võtavad, on aasta-aastalt kasvanud ja täna on spordinädal kasvanud juba liikumiskuuks," kommenteeris SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige Alo Lõoke. "Eelmisel aastal toimus Eestis üle 1000 liikumissündmuse, ootame ka sel aastal koole ja lasteaedu ning sõpruskondi oma liikumisüritusi korraldama – ikka selleks, et terve Eesti liiguks ja püsiks tervem."

Spordinädala avasündmuse eestvedaja Erik Pallase sõnul on tähelepanuväärne, et heategevusliku Teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja ning sündmus on jõudnud olulise teetähiseni. "Rohkem kui kunagi varem ootame sel aastal Teatejooksu toimumist, et tähistada sündmuse 20. sünnipäeva, kus taaskord üle Eesti jooksevad lapsed nende laste heaks, kelle liikumine on piiratud. Sellest ei jää kõrvale ükski maakond, sest tänu kohalike spordikorraldajate võrgustikule on spordi populariseerimine noorte hulgas kõikjal Eestis oluline teema," ütles Pallase.

23. septembril antakse  heategevusliku Teatejooksu start kell 9.30 Arukülas, kell 10 Kanepis, Räpinas ja Tabasalus, kell 12 Haapsalus, Kohtla-Järvel, Kärdlas, Paides, Põlvas, Pärnus, Sillamäel, Toilas, Tõrvas ja Viimsis, kell 13 Kuressaares, kell 13.30 Otepääl ning kell 14 Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis, Võrus, Rakveres, Raplas, Peetris, Narvas, Keilas, Jõgeval ja Elvas. Kokku 28 toimumiskohas – täpsem info jooksude toimumise kohta on leitav teatejooks.ee veebilehel.

Teatejooksu starti tulevad kõikjal 5.–9. klasside õpilased ning distants, mida iga noor läbima peab, on 200 kuni 400 meetrit. Noortega koos jooksevad ja teevad soojendust tuntud sportlased ja sporditoetajad.

Traditsiooniliselt panustab Teatejooks ka heategevusse, kogudes sel toetust Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks ning õpetades noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas.

Täiskasvanud saavad võimendada Teatejooksu missiooni ja toetada Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks. Rohkem infot kodulehel www.hnrk.ee/toetusfond.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

14:15

Nabi kaotas Saksamaa maadlejale ka MM-il

13:45

Heategevusliku teatejooksu starti läheb üle 13 000 osaleja

13:11

Käsipallikoondislane tõusis karjääriredelil: Hispaania stiil sobib mulle

12:51

VAATA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele Uuendatud

12:07

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

11:44

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

10:43

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

09:31

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

08:06

Noored Eesti aerutajad osalevad Tšehhis olümpialootuste regatil

00:07

Kapten van Dijk päästis kiire kaks-null edu maha mänginud Liverpooli üleminutitel

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Tõugjas: Vallner läks natuke penaltipunkti katki tegema, aga valelt poolt

17.09

ETV spordisaade, 17. september

17.09

VIDEO | Kuraksini väravad panid aluse Flora võidule

17.09

Saalihoki liidu tegevjuhiks valiti Joosep Perandi

17.09

Eestlased teenisid Läti motokrossi meistrivõistlustel mitmeid poodiumikohti

17.09

Lyles alustas neljanda kulla jahti, edasi ka 17-aastane Gout

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

17.09

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

loetumad uudised

12:51

VAATA OTSE | Pihela püüab MM-il pääset kõrgushüppe lõppvõistlusele Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali Uuendatud

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo