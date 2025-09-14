Tokyo olümpiavõitja võttis samas kohas ka maratoni MM-kulla

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos võitis naiste maratoni põnevas lõpplahenduses keenialanna Peres Jepchirchir, kes neli aastat tagasi võitis samas kohas ka olümpiakulla.

Staadionile jõudsid Jepchirchir ja etiooplanna Tigst Assefa koos. Esimesena proovis äraminekut Assefa, aga lõpuks oli jalgades rohkem värskust Jepchirchiril, kes viimase saja meetriga pööras võistluse enda kasuks ja võidutses ajaga 2:24.43. Seejuures oli see Jepchirchiri hooaja esimene maraton. Assefa lõpuaeg oli 2:24.45.

Pronksile jooksis end Paraguay jooksja Julia Paternain, kes jooksis elus teist korda maratoni ja lõpetas ajaga 2:27.23. Poole distantsist üksinda vedanud 35-aastane ameeriklanna Susanna Sullivan sai lõpuks neljanda koha (2:28.17) ja viiendana lõpetas soomlanna Alisa Vainio (2:28.32).

Parimana jaapanlannana sai Kana Kobayashi ajaga 2:28.50 seitsmenda koha, tema ees lõpetas veel ka Brunei jooksja Shitaye Eshete, kes oli Kobayashist üheksa sekundit kiirem.

Meeste maraton joostakse ööl vastu esmaspäeva, start antakse Eesti aja järgi kell 1.30. Eesti maratoonaritest on stardis Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov. ERR-i otseülekanne meeste maratonist algab kell 1.20.