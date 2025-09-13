Real teenis vastuolulise punase kaardi kiuste kolm punkti

Kylian Mbappe viis külalismeeskonna 12. minutil juhtima, aga pool tundi kestnud mängu järel tõmbas Reali noor keskkaitsja Dean Huijsen Mikel Oyarzabali maha. Kuigi Eder Militao ei seisnud olukorrast kaugel, otsustas peakohtunik Jesus Gil Manzano, et Huijsen oli viimane mees ning saatis Hispaania koondislase punase kaardiga väljakult ära.

"Mulle tundus küljejoonelt vaadates, et see viga oli väärt kollast kaarti ning pärast korduse vaatamist olen selles veelgi rohkem kindel," kommenteeris Reali peatreener Xabi Alonso pressikonverentsil. "Olen aga uhke, et mu mängijad jätkasid võitlust ning me suutsime lõpuks võita. Kollektiivset meeskonnamängu ja võitlust näha oli väga positiivne," sõnas juhendaja.

Mbappe tegi vahetult enne avapoolaja lõppu hea eeltöö ning Türgi koondislane Arda Güler viis Reali 2:0 juhtima, Oyarzabal realiseeris siis 56. minutil Dani Carvajali käega mängu järel penalti, aga kodumeeskond ei suutnud hea partii teinud Thibaut Courtois'd üle mängida.

Real on Hispaania kõrgliigas võitnud kõik neli mängu, nende kõrvale võib laupäeval tõusta ka Bilbao Athletic, kes on võitnud kolmest kolm ning kohtub õhtul Alavesiga. Sociedad on neljast mängust teeninud kaks punkti.