Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

Kylian Mbappe viis Madridi Reali 37. minutil juhtima, kui Aurelien Tchouameni võitis keskväljal Leander Dendonckeri käest palli ja söötis selle kiiresti Arda Gülerile. Güler libistas söödu prantslasele, kes pööras karistusala äärel järsult ja lõi madala löögi võrku.

Oviedo parim võimalus tekkis 81. minutil, kuid Kwasi Sibo kauglöök tabas posti väliskülge.

Mbappe suurendas tiimi eduseisu 83. minutil ning lisaaja kolmandal minutil lõi kolmanda värava Vinicius Junior.

Madridi Realil on nüüd koos kuus punkti, nagu ka Villarrealil ja Barcelonal.

Teised tulemused:

Osasuna - Valencia 1:0



Real Sociedad - Espanyol 2:2

Villarreal - Girona 5:0