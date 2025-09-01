Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

Tiitlikaitsja asus juhtima 40. minutil tänu Lamine Yamali täpsele penaltile, aga 67. minutil õnnestus Rayo vahetusmehel Fran Perezil pall ka külaliste puuri toimetada.

Seejuures tõusis Barcelona penalti juures kesksesse rolli videokohtunike süsteem, sest penaltisituatsiooni ei saanud üle vaadata, kuna VAR ei toiminud.

Rayo mängija Pep Chavarria tabas penaltini viinud olukorras küll Lamine Yamali reit, kuid olukorra videost ülevaatamise korral võinuks kohtunik otsuse ka tühistada.

Vigasest süsteemist teavitati mõlemat meeskonda juba enne avavilet, aga Rayo mängijad protestisid karistuslöögi vastu jõuliselt ja situatsioon jättis terveks ülejäänud kohtumiseks pingelise õhkkonna.

"On nagu on. Vabandusi pole," sõnas Barcelona peatreener Hansi Flick pärast matši ajakirjanikele. "VAR peaks töötama. Ma ei tea, mis juhtus. Kummalgi [meeskonnal] polnud VAR-i. See pole minu töö."

Barcelona jaoks tähendas see hooaja esimest punktikadu. Avavoorus alistati võõrsil Mallorca 3:0 ja teises voorus samuti võõrsil Levante 2:3.

Tiitlikaitsja vihaseim konkurent Madridi Real on alustanud seejuures kolme võiduga: kodus alistati Osasuna 1:0, võõrsil Oviedo Real 3:0 ja viimati laupäeval kodus Mallorca 2:1.

Samuti on täisedu Bilbao Athleticul, kes sai kodus jagu Sevillast 3:2 ja Rayost 1:0 ning pühapäeval võõrsil Real Betisist 2:1.