X!

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

Jalgpall
Lamine Yamal ja Pep Chavarria
Lamine Yamal ja Pep Chavarria Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpalli kõrgliiga kolmandas voorus piirdus Barcelona võõrsil 1:1 viigiga Rayo Vallecano vastu ja kaotas turniiritabelis esimesed punktid.

Tiitlikaitsja asus juhtima 40. minutil tänu Lamine Yamali täpsele penaltile, aga 67. minutil õnnestus Rayo vahetusmehel Fran Perezil pall ka külaliste puuri toimetada.

Seejuures tõusis Barcelona penalti juures kesksesse rolli videokohtunike süsteem, sest penaltisituatsiooni ei saanud üle vaadata, kuna VAR ei toiminud.

Rayo mängija Pep Chavarria tabas penaltini viinud olukorras küll Lamine Yamali reit, kuid olukorra videost ülevaatamise korral võinuks kohtunik otsuse ka tühistada.

Vigasest süsteemist teavitati mõlemat meeskonda juba enne avavilet, aga Rayo mängijad protestisid karistuslöögi vastu jõuliselt ja situatsioon jättis terveks ülejäänud kohtumiseks pingelise õhkkonna.

"On nagu on. Vabandusi pole," sõnas Barcelona peatreener Hansi Flick pärast matši ajakirjanikele. "VAR peaks töötama. Ma ei tea, mis juhtus. Kummalgi [meeskonnal] polnud VAR-i. See pole minu töö."

Barcelona jaoks tähendas see hooaja esimest punktikadu. Avavoorus alistati võõrsil Mallorca 3:0 ja teises voorus samuti võõrsil Levante 2:3.

Tiitlikaitsja vihaseim konkurent Madridi Real on alustanud seejuures kolme võiduga: kodus alistati Osasuna 1:0, võõrsil Oviedo Real 3:0 ja viimati laupäeval kodus Mallorca 2:1.

Samuti on täisedu Bilbao Athleticul, kes sai kodus jagu Sevillast 3:2 ja Rayost 1:0 ning pühapäeval võõrsil Real Betisist 2:1.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:38

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

15:13

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

14:30

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

14:09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

13:18

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

31.08

Liverpool sai Szoboszlai kaunist karistuslöögist Arsenali üle napi võidu

31.08

Kalev teenis suvepausi järel juba kuuenda võidu

31.08

Sinjavski vastu mänginud Saarma jäi VAR-i tõttu väravasöödust ilma

sport.err.ee uudised

15:38

Igonen aitas Degerforsil tugeva vastasega viigistada

15:35

Eesti korvpallikoondis jäi avapoolajal Türgile selgelt alla Uuendatud

15:13

Eduseisu maha mänginud Inter sai üllatuskaotuse

14:30

Paskotši klubi pääses viimasel hetkel viigiga

14:09

Erik ten Hag peab juba kahe liigamängu järel Leverkuseniga hüvasti jätma

13:41

Eesti orienteeruja Jürgen Joonas pääses EM-il 20 hulka

13:18

Barcelona kaotas esimesed punktid, tähelepanu keskmesse kerkis VAR

12:40

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

12:18

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

11:37

Lucas Leok kindlustas Saksamaa meistritiitli

11:02

Pulles sprintis Rootsis kaheksandaks

11:00

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

10:26

Kahe eelmise korra maailmameister Serbia langes kaheksandikfinaalis

09:27

Sabalenka jätkas kindlalt, Townsend raiskas kaheksa matšpalli

09:09

Alcaraz ja Djokovic neljandas ringis sette ei loovutanud

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

08:10

Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

31.08

Shein andis väravasöödu, kuid Fredrikstad kaotas punase laterna vastu punkte

31.08

Kalju ja Tammeka nautisid võite

loetumad

08:44

Tänak sai palju draamat pakkunud Paraguay MM-rallil neljanda koha Uuendatud

15:35

Eesti korvpallikoondis jäi avapoolajal Türgile selgelt alla Uuendatud

31.08

Giannis vedas Kreeka edasipääsu lävele, Doncic tõi Sloveeniale esimese võidu

09:00

Evans jätkab MM-sarja liidrina, Ogier lubas tiitli võita Uuendatud

31.08

Reinar Hallik: Heiko taktika on meie trump Türgi vastu

31.08

Gert Kullamäe: ma ei usu, et hakatakse hoidma end eraldi Portugali mänguks

30.08

Suurepäraselt mänginud Eesti korvpallikoondis alistas EM-il Tšehhi

11:00

Eesti rekordinaine Kivikas pääseb MM-il starti

31.08

Jamaica sprindilegend annab Tokyo MM-il lahkumisetenduse

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo