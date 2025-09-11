X!

Eesti vabavõitleja sai Rajul konkurendi vigastuse tõttu uue vastase

Davit Kintsurašvili ja Raigo Kutsar
Davit Kintsurašvili ja Raigo Kutsar Autor/allikas: Evecon Raju
Eesti vabavõitleja Raigo "Eesti Karu" Kutsar läheb laupäeval, 20. septembril Tondiraba spordihallis toimuva Evecon Raju võistlusel vastamisi algselt planeeritust erineva vastasega.

Kui esialgu pidi Kutsar kohtuma grusiin Nika Bregvadzega, kes sai aga vigastada. Teda asendab teine grusiin Davit Kintsurašvili, keda eristab tugev karate ja maadluse taust.

"Ta on terava löögiga võitleja, kes otsib agressiivsest püstivõitlusest võimalust vastase maha­ viimiseks," iseloomustasid korraldajad. "Mõlemad oma profivõidud on ta teeninud kohtunike ühehäälse otsusega."

"Pean tunnistama, et vastane tuleb nüüd teistsuguse taustaga kui algselt plaanitud, aga eks see ongi MMA ilu – alati peab üllatusteks valmis olema," kommenteeris muudatust Kutsar. "Minu jaoks on oluline oma mäng maksma panna."

Raigo Kutsar on vabavõitluse amatöörspordi maailmakarikavõistluste pronks ja Baltimaade meister. Ta on amatöörina kokku pidanud 25–30 matši. "MMA-s eristab teda universaalne võitlusstiil, mis muudab tema matšid dünaamiliseks ja vaatemänguliseks," teatasid korraldajad.

"Kutsari senine profikarjäär MMA-s on olnud muljetavaldav — kõik tema seni peetud matšid on lõppenud enne lõpuvilet. Talle kuulub ka Raju liiga viimaste aastate kiireim nokaut: 17 sekundit, mis sündis Raju 15 võitlusõhtul."

"Tema viimane kohtumine Raju 17-l poolaka Mateusz Rybakiga pakkus ühe õhtu kõige tulisema ja meeldejäävama matši," jätkati. "See oli karm ja intensiivne duell, mille kohtunik katkestas pärast teist raundi Kutsari tugevalt paistetanud silma tõttu."

MMA ehk Mixed Martial Arts on sportlik vabavõitlus, mis ühendab mitme võitlusspordi efektsemaid elemente. Vabavõitlejate eesmärk on vastane kas nokautida või sundida ta alla andma läbi alistusvõtte. MMA matše peetakse spetsiaalses võrkaiaga piiratud puuris.

Toimetaja: Siim Boikov

