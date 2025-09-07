X!

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

Deniss Karpak Autor/allikas: Robert Deaves
Deniss Karpak tuli laupäeval Portugalis esimese Eesti purjetajana Finn-klassi maailmameistriks.

Kolm sõitu võitnud Karpak teenis Portugalis 15 kohapunkti ning edestas Itaalia purjetajat Arkadii Kistanovit (32) ning tiitlikaitsjana võistelnud soomlast Oskari Muhoneni (45). Viimasel võistluspäeval tuulevaikuse tõttu sõite ei peetud. Aprillis sai Karpakist esimene Finn-klassis tiitlivõistluste medalini jõudnud Eesti purjetaja, kui teenis EM-il pronksi.

"Pühendan selle võidu oma väikesele tütrele Adalinile ning vanematele, eriti isale, kes on mu treener, tehniline direktor ja vaimne tugi. Viimased seitse kuud on minu jaoks nii vaimselt kui füüsiliselt olnud väga keerulised. Tahan viimaste päevade toetuse eest tänada kogu purjetamise kogukonda ning mul on väga uhke olla selle osa," rääkis Karpak.

Samas võistluspaigas - Cascaisis - teenis Karpak 18 aastat tagasi oma esimese tiitlivõistluste medali. Toona saavutas ta 21-aastasena Laser-klassis MM-pronksi.

Finnid debüteerisid olümpiamängudel 1952. aastal Helsingis ja olid järjepidevalt programmis kuni 2021. aasta Tokyo olümpiamängudeni. Karpak purjetas Finniga 2012. ja 2016. aasta olümpial ning sai Londonis parimana 11. koha.

"Finn ei ole enam olümpiaklass, kuid see jääb üheks raskemaks ja legendaarsemaks ühele purjetajale disainitud paadiks planeedil. Võim, vastupidavus, täpsus - see klass nõuab seda kõike," rääkis 39-aastane Karpak pärast aprillis Napolis teenitud EM-pronksi.

Toimetaja: Anders Nõmm

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

