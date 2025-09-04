X!

Prantsuse poksijad jäävad hilinenud sootestide tõttu MM-ilt kõrvale

Neljapäeval Liverpoolis alanud uue rahvusvahelise poksiliidu (World Boxing) maailmamameistrivõistlusi on saatnud negatiivne tähelepanu seoses sootestidega.

Alaliit soovib kõigilt vähemalt 18-aastastelt naispoksijatelt enne oma võistlustele lubamist sootesti läbimist, kuid Prantsusmaa koondis jäi sellega MM-i eel hiljaks ja nii tervikuna tiitlivõistlustelt eemale.

Kuigi rahvsuvaheline poksiliit World Boxing ehk WB oli teatanud vastavatest reeglitest suve keskel, siis Prantsusmaa puhul asi venis, kuna kohalik seadusandlus ei võimaldanud Prantsusmaa alaliidul teste ei kodumaal ega piiri taga läbi viia.

Saavutati kokkulepe, mille kohaselt tehakse testid MM-turniiri eel Suurbritannia pinnal Leedsi laboris. Kuigi neile kinnitati, et tulemused saabuvad 24 tunniga, siis tekkisid viivitused ja Prantsusmaa koondis ületas tähtaja. Nii ei leia neljapäeval alanud turniiri tabelitest ainsatki Prantsusmaa poksijat.

"Selle tagajärjel jäeti meie sportlased ja ka teised naispoksijad teistest riikidest, kes samuti lõksu jäid, välja," teatas Prantsusmaa poksiliit (FFBoxe) neljapäeval. "See on sügav ebaõiglus. Meie sportlasi karistatakse bürokraatliku vea ja liiga hilja edastatud juhise eest."

Rahvusvaheline poksiliit väitis, et kõiki alaliite hoiatati 21. augustil. "Suguanalüüsi tulemuste saamine võib võtta 48 tundi. Kõik testid, mis on tehtud hiljem kui 1. septembril, seavad ohtu teie sportlaste osalemise ametlikul loosimisel ja võistlustel," avaldas WB.

"Palun arvestage oma saabumisajaga Ühendkuningriiki, kui vajate suguanalüüsi Ühendkuningriigis. World Boxing ja selle partnerid on viimase kolme nädala jooksul teinud koostööd mitmete rahvuslike alaliitudega, et hõlbustada juurdepääsu testimisvõimalustele mitmes Suurbritannia asukohas ja paljud võistlustel osalevad poksijad on selle protsessi kaudu testitud."

Pariisi olümpiavõitjaks kroonitud Alžeeria poksija Imane Khelif pole aga sootestide sisseseadmisega alates tänavu kevadest üldse rahul ja pöördus selle küsimusega rahvusvahelisse spordikohtusse.

Toimetaja: Siim Boikov

