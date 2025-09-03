Lisovskaja edestas Langerbauri ja sõidab OM-kvalifikatsioonivõistlusele

Kevadistel maailmameistrivõistlustel kindlustas Niina Petrõkina kaheksanda kohaga Eestile järgmise aasta olümpiaks naiste üksiksõidus ühe koha ja tõi lisaks võimaluse püüda teist kohta 17.-21. septembrini Hiinas toimuval kvalifikatsioonivõistlusel.

Tallinnas toimunud võistlusel oli Petrõkina 159,94 punktiga parim, aga teise tulemuse uisutas välja Lisovskaja (152,68), kes edestas Nataly Langerbauri (148,63) pisut enam kui nelja punktiga.

Seejuures kolmapäevases vabakavas oli parem Langerbaur (punktid vastavalt 101,76 ja 98,28), aga Lisovskaja lühikavas kogutud edu tagasi sõita ei suutnud.

Meestest katsetasid vormi Mihhail Selevko ja Arlet Levandi. Selevko oli parem mõlemas kavas ja kogus 233,42 punkti, Levandi tulemuseks oli 193,81 punkti.

Olümpia katsevõistlused peetakse 17.-21. septembrini Pekingis.