X!

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

Iluuisutamine
Kristina Lisovskaja
Kristina Lisovskaja Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Iluuisutamine

Eesti Uisuliit korraldab sel nädalal katsevõistluse, kus muuhulgas selgitatakse välja, kes neidudest sõidab kahe nädala pärast Pekingisse olümpiakoha eest võistlema.

Kevadistel maailmameistrivõistlustel kindlustas Niina Petrõkina kaheksanda kohaga Eestile järgmise aasta olümpiaks naiste üksiksõidus ühe koha ning tõi lisaks võimaluse püüda teist kohta 17.-21. septembrini Hiinas toimuval kvalifikatsioonivõistlusel.

Uisuliidu katsevõistlusel selgitataksegi välja, kas kvalifikatsioonivõistlusele sõidab Kristina Lisovskaja või Nataly Langerbaur. Kuna Petrõkina on ühe koha juba toonud, siis tema ise kvalifikatsioonivõistlusel osaleda ei tohi.

Tondiraba jäähallis peetaval kontrollvõistlusel tegi Petrõkina parima lühikava, teenides 57,28 punkti. Sammu astus kvalifikatsioonivõistlusele pääsemisele lähemale Lisovskaja, kes teenis 54,40 punkti, edestades Langerbauri enam kui seitsme punktiga – mullu EM-il 14. koha saanud Langerbaur piirdus 46,87 punktiga.

Meeste seas testivad kodujääl vormi Mihhail Selevko ja Arlet Levandi. Lühikavas oli parim Selevko 87,02 punktiga, Levandi teenis 69,16 punkti.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

iluuisutamise uudised

23:01

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

22:46

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

30.08

Maria Eliise Kaljuvere oli isikliku rekordiga juunioride GP-etapil kuues

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Kaljuvere alustas uut hooaega isikliku rekordiga

27.08

Petrõkina: kavad on valmis, nüüd on vaja neid lihtsalt sõita

23.08

Goidina jäi Riias esimesena pjedestaalilt välja

22.08

Soome võib kodakondsusprobleemide tõttu ühest olümpiakohast ilma jääda

22.08

Eesti jäätantsupaar jäi rekordist kaugele

21.08

Goidina jäi juunioride GP-hooaja avavõistlusel napilt rekordile alla

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

11.08

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

videod

sport.err.ee uudised

23:23

Kolm aastat olümpiani: Martti Raju hinnangul on LA heas seisus

23:01

Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

22:46

Uisutreener süüdistustest: konkurendid tahavad meid hävitada Uuendatud

22:21

ETV spordisaade, 2. september

21:53

Taas meistriliigas mängiva Tapa treener: raske oli mehi pehmeks rääkida

21:25

Operi ja Eensoo minek Saudi Araabiasse jäi katki

20:58

Sloveenia jõudis Doncici vedamisel EM-il kaheksandikfinaali

20:26

Pegula jõudis kodusel slämmil teist aastat järjest nelja parema sekka

19:57

Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

19:30

Vine teenis Vueltal teise etapivõidu, Vingegaard said liidrisärgi tagasi

18:18

Mölder kaotas Monastiris avaringis maratonmatši

17:29

Antetokounmpota Kreeka sai EM-il esimese kaotuse

16:58

Põlva Serviti ja Viljandi HC avavad superkarikaga käsipallihooaja

16:25

U-21 jalgpallikoondis pidi EM-valikmängude eel koosseisus muudatusi tegema

15:49

Henry Järv kindlustas Soome supermoto meistritiitli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo