Lisovskaja edestas kontrollvõistluse lühikavas Langerbauri

Kevadistel maailmameistrivõistlustel kindlustas Niina Petrõkina kaheksanda kohaga Eestile järgmise aasta olümpiaks naiste üksiksõidus ühe koha ning tõi lisaks võimaluse püüda teist kohta 17.-21. septembrini Hiinas toimuval kvalifikatsioonivõistlusel.

Uisuliidu katsevõistlusel selgitataksegi välja, kas kvalifikatsioonivõistlusele sõidab Kristina Lisovskaja või Nataly Langerbaur. Kuna Petrõkina on ühe koha juba toonud, siis tema ise kvalifikatsioonivõistlusel osaleda ei tohi.

Tondiraba jäähallis peetaval kontrollvõistlusel tegi Petrõkina parima lühikava, teenides 57,28 punkti. Sammu astus kvalifikatsioonivõistlusele pääsemisele lähemale Lisovskaja, kes teenis 54,40 punkti, edestades Langerbauri enam kui seitsme punktiga – mullu EM-il 14. koha saanud Langerbaur piirdus 46,87 punktiga.

Meeste seas testivad kodujääl vormi Mihhail Selevko ja Arlet Levandi. Lühikavas oli parim Selevko 87,02 punktiga, Levandi teenis 69,16 punkti.