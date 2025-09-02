Kolm aastat olümpiani: Martti Raju hinnangul on LA heas seisus

Kolm aastat enne 2028. aasta suveolümpiamänge külastasid Eesti delegatsioonijuht Martti Raju ja tema abi Merle Kaljurand Los Angelese olümpiarajatisi, et saada ülevaade tulevaste mängude korraldusest ja võistluspaikade valmisolekust.

Eelmisel nädalal Los Angeleses käinud Raju sõnul on mõistlik olümpialinna külastada nõnda vara, sest eelmise suveolümpia plussid ja miinused on värskelt meeles. Eestiga koos külastas olümpialinna 43 delegaati 22 riigist. "Elu on näidanud, et targem on ülevaade saada varakult," selgitab ta.

Los Angeles on otsustanud uusi hiigelrajatisi mitte ehitada, vaid kasutada olemasolevat infrastruktuuri ja ühistransporti, et vähendada keskkonnamõju. Suureks riskiks peetakse piirkonnale omaseid maastikupõlenguid, kuid eestlased neid oma visiidi ajal ei näinud.

LA on Raju hinnangul heas seisus. "Õnneks on enamik rajatisi valmis ning põhiline struktuur paigas. Transport ja võistluspaigad peaksid toimima, kuigi vahemaad on väga suured. Näiteks olümpiakülast kergejõustikustaadionile sõidab vähemalt tund. Korraldajad lubasid taas kasutusele võtta olümpiarajad, mis peaksid liiklust sujuvamaks muutma. Pariisi mängudest said nad kõrva taha panna, et bussijuhid peavad enne sõitu teadma, kuhu minna. See oli väärtuslik õppetund," arvab Raju.

Los Angelese olümpiaküla paikneb UCLA ülikoolilinnakus. Sealne majutus varieerub vanematest, ilma konditsioneerita tubadest kuni modernsete tubadeni, mis vastavad olümpiastandarditele. Kuna linnak kuulub ülikoolile, sõltuvad võimalikud renoveerimistööd täielikult ülikooli loast. "Kuna ta on ülikoolilinnak, siis saab olümpiakülas ka treenida – seal on ujula, hiiglaslik jõusaal, tõstesaalid, kergejõustikustaadion, lakrossi väljak. Mida aga ametliku treeningpaigana saab kasutada, on veel selgumisel," ütleb Raju.

Ilmastikuolud võivad olümpial taas suurt rolli mängima hakata. Olümpiamängud algavad 14. juulil ja lõpevad 30. juulil 2028. "Ameeriklased ise ütlevad, et seekord oli juulikuu jahedam, aga kõik võib muutuda. Hetkel oli 30 kraadi, aga see kuumus ei ole selline nagu näiteks Tokyo olümpiamängudel tundsime. Pigem saab suurimaks katsumuseks olema kümnetunnine ajavahe, mis sportlastele kindlasti väljakutse esitab. Ilmselgelt tulevad kasuks aklimatiseerumislaagrid," arvab Raju.

Raju hinnangul on USA võimeline korraldama väga kõrgel tasemel olümpiamänge. "Ainuüksi California osariigi SKT on suurem kui Jaapani oma. Raha kaasatakse ka erasektorist ning mänge võetakse väga tõsiselt. Samas tuleb arvestada, et Los Angeles on kallis linn ja lisakulutused ei saa odavad olema," tõdeb ta. Lisaks tuleb delegatsioonidel arvestada, et akrediteering ei asenda viisat, mis võib mõne riigi esindajatele tekitada keerulisemaid olukordi.

Los Angelese olümpiaprogramm saab olema ajalooline – esmakordselt on osalevate sportlaste seas naisi rohkem kui mehi. Kokku jagatakse välja 351 medalikomplekti, mis on 22 võrra rohkem kui eelmisel suveolümpial.

EOK ootab Rahvusvahelise Olümpiakomitee kinnitatud kvalifikatsioonireegleid, mis peaksid selguma järgmise aasta keskpaigas. "Uusi alasid tuleb juurde ja ootame huviga, millised võimalused see meie sportlastele avab," sõnab Raju.