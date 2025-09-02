Olümpiavõitja jääb Tokyo MM-ilt kõrvale

28-aastast Thomas on maikuust saadik seganud Achilleuse kõõluse vigastus, mis juulikuus süvenes. Kuna MM algab Tokyos 13. septembril, andis ta nüüd teada, et pole valmis võistlema. "See on valus uudis, tean, et kergejõustikusõbrad on pettunud. Aga olen ise sellega leppinud, et on normaalne olla inimene ja panna enda tervis esikohale," ütles Thomas meediale saadetud avalduses.

"Olin enne enda uudise jagamist natuke närvis, aga kõik on väga toetavad olnud," jätkas Thomas, kes võistles viimati USA meistrivõistlustel. "Armastan kergejõustikku ja ootan juba, et saaksin jälle terveks ja maailma parimatega võistelda."

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, võistlusi näeb otseülekannetes ERR-i kanalitel.