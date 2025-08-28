X!

Teenekas Pass-Auriol tuleb Prantsusmaa koondise eesotsast Eesti peatreeneriks

Saalihoki
Saalihoki

Eesti saalihokikoondise peatreeneriks saab alates 2027. aastast senine Prantsusmaa koondise loots ja kauaaegne koondislane Roman Pass-Auriol.

Alates 2017. aastast täidab seda ametikohta Risto Lall, kes juhendab meeskonda 2026. aasta veebruaris MM-valikturniiril ja edu korral ka sama aasta detsembris Tampere MM-il.

2027. aastal võtab teatepulga üle 2024. aastast Prantsusmaad juhendav Pass-Auriol, kes on ühtlasi ka Šveitsi klubi Luzerni peatreener. Pass-Auriol mängis Eesti koondises vahemikus 2002-2022 ja oli kaheksa aastat kapten.

"Minu kauaaegne unistus on olnud Eesti koondise treenimine ja nüüd on aeg oma teadmised mängijatele tagasi anda ning aidata neil tipptasemele jõuda," sõnas ta Eesti Saalihoki Liidu pressiteate vahendusel.

"Loodan, et kõik need aastad, mil olen Šveitsis mänginud ja treeninud, aitavad Eestil tippmeeskondadele lähemale jõuda, aga see nõuab pühendumist ja rasket tööd. Ootan seda võimalust põnevusega."

Eesti kuni 19-aastaste koondise peatreeneriks saab seda positsiooni ka 2001-2005 ja 2013-2023 täitnud Marko Saksing. Alates 2021. aastast on Saksing töötanud ka täiskasvanute koondise juures.

"Saalihoki Liidu eesmärk on tuua uut hingamist koondistesse," teatas alaliit. "Lisaks püüame tugevdada koostööd meeste ja U-19 noormeeste koondiste vahel, et kasvatada peale tugevat järelkasvu, kes oleks valmis sujuvalt üle minema meeste koondisesse."

Roman Pass-Auriol ja Marko Saksing kinnitatakse ametisse neljaks aastaks.

Naiste koondise peatreenerina jätkab Marko Virtanen, kes viib Eesti naised detsembris Tšehhis toimuvale MM-ile.

Toimetaja: Siim Boikov

