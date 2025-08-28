X!

Eesti mõttesportlased jätkasid MM-il kullakorjet

Andres Kuusk ja Madli Mirme
Andres Kuusk ja Madli Mirme Autor/allikas: Eesti Mõttespordi Liit
Londonis toimunud mõttespordi viievõistluse (pentamind) maailmameistrivõistlustel tuli üldarvestuses esimeseks Andres Kuusk ja naiste seas triumfeeris Madli Mirme.

Kuusk teenis oma seitsmenda MM-tiitli 506,1 punktiga. Võistlus kulmineerus dramaatiliselt – Hongkongi esindaja Tung Yat Cheng püsis kullakonkurentsis kuni viimase ala viimase mänguni, kuid pidi lõpuks leppima hõbemedaliga vaid 3,5-punktise kaotusega. Pronksi võitis prantslane Nicolas Wittmann (485,1 punkti).

Naiste arvestuses tõi Eestile kulla Mirme, kes saavutas oma senise karjääri parima tulemuse – 445,1 punkti. See andis talle üldarvestuses 13. koha ja juba viiendat korda naiste arvestuse maailmameistritiitli. Hõbemedali pälvis tiitlikaitsja Natasha Regan (435,6; Suurbritannia) ja pronksi alles juunioride klassis võistlev Seoyun Kim (374,7; Lõuna-Korea).

Mõttespordi viievõistluse maailmameistrivõistlustel mängib iga osaleja kaheksa päeva jooksul umbes 15–20 ala, millest arvesse läheb viis paremat. Programmis on kõik populaarsemad mõttemängud - male, kabe, pokker, backgammon, Carcassonne ja Catan – aga ka mitmed uuemad ja populaarsust koguvad alad, nagu Azul ja Quoridor.

Järjekorras 30. mõttespordi viievõistluse maailmameistrivõistlused toimuvad 2026. aastal samuti Londonis.

Toimetaja: Siim Boikov

