Bunker Partner püüab Meistrite liigas pääsu põhiturniirile

Jalgpall
Tallinna FC Bunker Partner
Tallinna FC Bunker Partner Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Sel nädalal mängitakse Rootsis UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga eelturniir, kus Eesti klubidest on võitlustules Tallinna FC Bunker Partner.

Eelringi alagrupis läheb valitsev Eesti meister vastamisi Borås AIK (Rootsi), Vangölü FK (Türgi) ja FC Vrhnikaga (Sloveenia), vahendab jalgpall.ee.

Turniiri süsteem näeb ette, et kõik meeskonnad kohtuvad omavahel korra ning põhiturniirile pääseb edasi alagrupi võitja, kelle jaoks jätkub võistlus oktoobris.

Saalijalgpalli Meistrite liiga turniiril osaleb kokku 56 meeskonda. Lisaks valitsevale meistrile Mallorca Palma Futsalile pääsevad 23 kõige kõrgema koefitsiendiga meeskonda otse edasi, ülejäänud kohad põhiturniiril selgitatakse välja 32 meeskonna vahel eelringis. Saalijalgpalli Meistrite liiga finaalturniir toimub 2026. aasta maikuus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

