FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

Saalijalgpalli UEFA Meistrite liiga eelringi teises voorus pidi Eesti meister Tallinna FC Bunker Partner leppima kaotusega. See tähendas ühtlasi seda, et nad ei pääse alagrupist edasi.

Meistrite liiga eelringi C-alagrupi avavoorus kohaliku meeskonna Borasega 1:1 viiki mänginud Tallinna meeskond kaotas teises voorus Sloveenia klubile Vrhnika 0:5 (0:2). Kusjuures pealelööke tegid eestlased 38 ja sloveenid 37.

Teises teise vooru kohtumises alistas Boras 30:6 (15:2) pooliku meeskonnaga turniirile tulnud Türgi klubi Vangölü.

Kahe vooru järel on Vrhnikal 6 ja Borasel 4 punkti ja laupäevases viimases voorus selgitavad nad ainsa põhiturniirile pääseja. Bunker Partneril on kirjas 1 punkt ja laupäeval on nad vastamisi türklastega, kel on punktiarve avamata.



Tallinna FC Bunker Partner



1 Mark Boskin

27 Vladislav Tsvetkov

3 Mark Ivanov

5 Ervin Stüf

9 Nikita Tšernei

10 Pavel Rubel

11 Artur Bõstrov

14 Edwin Stüf

17 David Daniel Rojas Mendoza

20 Marek Naal

31 Eliecer David Campos Henriquez

49 Anton Pfening

77 Denis Vnukov

80 Keiber Quevedo

Treener Stepan Tšernoussov