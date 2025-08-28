FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse
Saalijalgpalli UEFA Meistrite liiga eelringi teises voorus pidi Eesti meister Tallinna FC Bunker Partner leppima kaotusega. See tähendas ühtlasi seda, et nad ei pääse alagrupist edasi.
Meistrite liiga eelringi C-alagrupi avavoorus kohaliku meeskonna Borasega 1:1 viiki mänginud Tallinna meeskond kaotas teises voorus Sloveenia klubile Vrhnika 0:5 (0:2). Kusjuures pealelööke tegid eestlased 38 ja sloveenid 37.
Teises teise vooru kohtumises alistas Boras 30:6 (15:2) pooliku meeskonnaga turniirile tulnud Türgi klubi Vangölü.
Kahe vooru järel on Vrhnikal 6 ja Borasel 4 punkti ja laupäevases viimases voorus selgitavad nad ainsa põhiturniirile pääseja. Bunker Partneril on kirjas 1 punkt ja laupäeval on nad vastamisi türklastega, kel on punktiarve avamata.
Tallinna FC Bunker Partner
1 Mark Boskin
27 Vladislav Tsvetkov
3 Mark Ivanov
5 Ervin Stüf
9 Nikita Tšernei
10 Pavel Rubel
11 Artur Bõstrov
14 Edwin Stüf
17 David Daniel Rojas Mendoza
20 Marek Naal
31 Eliecer David Campos Henriquez
49 Anton Pfening
77 Denis Vnukov
80 Keiber Quevedo
Treener Stepan Tšernoussov
Toimetaja: Rene Kundla