Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

Jalgpall
Jalgpall
Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpalliklubi Tallinna Kalevi duubelmeeskonna 16-aastane äärekaitsja Kaarel Kahro käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile Blackburn Rovers.

Kahro sai pärast U-17 Balti turniiri kutse Euroopa koondtiimi, mis sõitis end näitama Inglismaale, kus kohtuti Blackburn Roversi ja Blackpooli akadeemia võistkondadega. Kahrol avanes võimalus oma oskusi demonstreerida ka skautide silme all. Võistkonda kuulusid U-17 vanuseklassi mängijad eri Euroopa riikidest, vahendab Soccernet.ee.

Inglismaal tehti üks treening ning mängiti kaks treeningkohtumist. Kahro viibis seal 19.-22. augustil.

Pärnu Poseidonist Kalevis laenul viibiv Kahro on pääsenud käimasoleval hooajal põhikoosseisu kuues Esiliiga kohtumises. Eesti noortekoondiste (U-16, U-17) eest on ta praeguseks mänginud viis mängu.

Toimetaja: Anders Nõmm

