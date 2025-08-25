Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

Kahro sai pärast U-17 Balti turniiri kutse Euroopa koondtiimi, mis sõitis end näitama Inglismaale, kus kohtuti Blackburn Roversi ja Blackpooli akadeemia võistkondadega. Kahrol avanes võimalus oma oskusi demonstreerida ka skautide silme all. Võistkonda kuulusid U-17 vanuseklassi mängijad eri Euroopa riikidest, vahendab Soccernet.ee.

Inglismaal tehti üks treening ning mängiti kaks treeningkohtumist. Kahro viibis seal 19.-22. augustil.

Pärnu Poseidonist Kalevis laenul viibiv Kahro on pääsenud käimasoleval hooajal põhikoosseisu kuues Esiliiga kohtumises. Eesti noortekoondiste (U-16, U-17) eest on ta praeguseks mänginud viis mängu.