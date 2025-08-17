Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

Jeret ületas Kopenhaagenis finišijoone ajaga 7:55.55 ning parandas alates 2017. aasta aprillist Kirill Kotšegarovi nimel olnud Eesti rekordit (7:59.32) pea nelja minutiga.

"Paberil tundus Eesti rekord justkui tehtav, aga paber kannatab kõike. Reaalselt see kompott kokku panna on hoopis teine tera," kommenteeris 18. koha saanud Jeret. "Sellist ujumise ja rattasõidu kombot mul pole varem olnud, 100 protsenti ajast olin üksinda, mis ei soosinud kiiret aega. Võistluse ajal ei keskendunud kordagi lõppajale, sest tundus päris lootusetu asi, üksi tühermaade vahel sõita," kirjeldas ta.

Kõige suurema üllatuse pakkus Jeretile maratonijooks. "Jooksin enda kohta väga kiiresti. Ei olnud üldse kindel, et sellise hooga lõpuni välja vean, sest parandasin maratoni aega üle kümne minuti täispika sees – see on väga suur amps," sõnas Jeret. Kuigi rekord tuli, ei pea triatleet seda enda karjääri lõpp-punktiks. "See ei mõjuta otseselt kuidagi minu sihte spordikärjääris. Rekordid ongi selleks, et neid ületataks. Küll nooremad mehed kunagi rekordi ületavad," sõnas ta.

Lisaks Jeretile finišeerus eestlastest ka Rinel Pius, kelle jaoks oli tegu esimese täispika Ironmaniga. Pius lõpetas 28. kohal ajaga 8:05.01. "Ootusi oli raske seada, sest polnud kindel, kuidas pikk distants lihastele mõjub. Ujumine ja ratas läksid väga hästi. Rattal sõitsin isegi kõrgema võimsusega kui poolpikal distantsil ja ka ujumise keskmine kiirus oli kiirem. Jooksus pidin aga selle eest natuke hinda maksma," kirjeldas Pius.

Finišijoont ületades valitsesid siiski positiivsed emotsioonid. "Alla kaheksa tunni küll ei tulnud, aga tänase ajaga olen rahul ja hea meel, et midagi halvasti ei läinud – rajal kauem olla poleks tahtnud," naeris ta. Tulevikku vaadates ei välista Pius uusi starte. "Hetkel on raske uue täispika peale mõelda, aga neid tuleb kindlasti veel. Poolikud meeldivad mulle ehk veidi rohkem, sest neid saab aastas rohkem teha, kuid mõlemat distantsi plaanin tulevikus jätkata."

Üldvõidu teenis sakslane Henrik Grosse-Freese, kes ületas finišijoone ajaga 7:27.34. Taanlane Kristian Högenhaug Petersen kaotas talle 36 sekundit ja sai teise koha, kolmandaks tuli rootslane Jesper Svensson ajaga 7:30.10, mis tagas talle ka viimase saadaval olnud pääsme IRONMANi maailmameistrivõistlustele Nice'i.