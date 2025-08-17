X!

Tšetšeenia vabavõitleja võttis lõuna-aafriklaselt UFC meistrivöö

Hamzat Tšimajevist (esiplaanil) sai UFC keskklassi meister
Hamzat Tšimajevist (esiplaanil) sai UFC keskklassi meister
Vabavõitlussarjas UFC peeti Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul tiitlimatš keskkaalu võitlusklassis, kus Araabia Ühendemiraate esindav tšetšeen Hamzat Tšimajev andis Lõuna-Aafrika Vabariigi võitlejale Driscus du Plessisele maadluse meistriklassi.

31-aastased mehed kohtusid UFC 319 võitlusõhtu peamatšis ning keskkaalu (-83,9 kg) tiitlivõitlus kuulus algusest lõpuni Tšimajevile. 18-aastaselt perega Rootsi kolinud ning kolm korda Rootsi meistriks tulnud tšetšeen kasutas oma eelist ning viis igal võimalusel võitluse matile.

Mehed olid esimeses kolmes raundis püsti vastavalt 14, 13 ja 20 sekundit, ülejäänud aeg tiksus juba põrandal kontrolli hoidnud Tšimajevi kasuks. Lisaks suutis Tšimajev esimeses ja kolmes raundis vastase panna nn krutsifiksi asendisse, kus du Plessis oli täielikult kaitsetu.

Viimases kahes raundis suutis du Plessis veidi rohkem vastu võidelda, aga stsenaarium jäi sisuliselt samaks ja Tšimajevi üleolek oli selge - tšetšeen viis vastase matile 12 korda ning tegi 25 minuti jooksul kokku 567 lööki, millest 529 tabasid lõuna-aafriklast. Du Plessis lõi vastast vaid 68 korda, millest 45 tabasid.

Kõik kolm määrasid Tšimajevile ülekaaluka 50:44 võidu ning du Plessis pidi oma meistrivöö tšetšeenile loovutama.

"Ma olen alati rõõmus. Plaani pole mul kunagi, lähen lihtsalt puuri ja usun sellesse, mis trennis teinud olen," rääkis Tšimajev pärast matši. "See tüüp on tugev, ma ei suutnud teda alistuma panna. Austan teda väga, ta oli ainus tšempion, kes julges mu nime mainida."

Tšimajev alustas oma MMA karjääri 2018. aastal ning liitus UFC-ga 2020. aastal. Tema talent oli koheselt nähtav ja vabavõitluse fännid ennustasid pärast esimesi matše, et tšetšeenist saab ühel päeval meister. Teekonnal tippu on ta teeninud vägevaid võite, alistades näiteks Kamaru Usmani, Robert Whittakeri ja Gilbert Burnsi.

2021. aastal pidurdas koroonaviirus tema tähetõusu ning tema seosed Vladimir Putini vasalli, Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõroviga olid varasemalt viisataotlustes takistuseks, aga Araabia Ühendemiraadid andsid Tšimajevile kaks aastat tagasi kodakondsuse. Rootsis elades ta kodakondsust ei taodelnud.

Keskkaalus on tšetšeeni suurimateks konkurentideks prantslane Nassourdine Imavov, aga ka endised meistrid Sean Strickland ja Israel Adesanya. Samas on Tšimajev varasemalt öelnud, et sooviks tiitlit jahtida ka teistes kaaluklassides.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

