Sunderland naasis Premier League'i võidukalt

Jalgpall
Sunderland
Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Sel hooajal taas Inglismaa jalgpallipüramiidi tipptasemele kerkinud Sunderland alustas hooaega hästi, kui lõi kodupubliku ees West Ham Unitedile kolm vastuseta väravat.

Viimati 2016-17 hooajal Inglismaa kõrgliigas mänginud Sunderland võõrustas tänavuse hooaja avamängus West Hami, aga pealtvaatajad pidid värava nägemiseks ootama teise poolajani.

Aga kodupublik ei pidanud pettuma: 61. minutil lõi Eliezer Mayenda kohtumise avavärava, 73. minutil kahekordistas Daniel Ballard võõrustaja edu ning suurepärasele võidule pani punkti Wilson Isidor, kes realiseeris teisel üleminutil vasturünnaku ja vormistas Sunderlandile 3:0 võidu.

Sama tulemusega teenis võidu ka Tottenham, kes alistas kodupubliku ees Burnley. Brasiillane Richarlison avas skoori kümnendal minutil ning viis 60. minutil võõrustaja juhtima kaks-null, võidule pani 66. minutil punkti Brennan Johnson.

Tunamullune meisterklubi Manchester City alustas tänavust hooaega suure võiduga, kui alistas Wolverhamptoni 4:0. Erling Haaland lõi kaks väravat, jala said veel valgeks Tijjani Reijnders ning Rayan Cherki.

Enne mängu tegi Wolverhamptoni klubi kauni žesti ning meenutas varalahkunud Diogo Jotat, kes esindas Wanderersi aastail 2017-2020 ning aitas klubi 2018. aastal taas Premier League'i.

Kaks mängu lõppesid viigiga: Aston Villa ja Newcastle jätsid hooaja avamängus väravad löömata, Brighton ja Fulham mängisid välja 1:1 viigi.

Inglismaa kõrgliiga esimene mänguvoor jätkub pühapäeval, kui peetakse kolm mängu. Voor saab lõpu esmaspäeva õhtul, kui vastamisi lähevad Leeds United ja Everton.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

