Arsenal alustas hooaega võiduga Manchester Unitedi üle

Manchester United - Arsenal Inglismaa jalgpalli kõrgliigas
Manchester United - Arsenal Inglismaa jalgpalli kõrgliigas
Inglismaa jalgpalli kõrgliiga tiitlisoosikute sekka kuuluv Londoni Arsenal alistas oma hooaja avamängus võõrsil Manchester Unitedi 1:0.

Kolm aastat järjest Premier League'is teisena lõpetanud Arsenal lõi mängu ainsa värava 13. minutil, kui ManU puurivaht Altay Bayindir ei tulnud nurgalöögi kaitsmisega toime ja Riccardo Calafiori lükkas väravajoonel palli peaga võrku.

Vaatamata võidule oli Arsenali mängupilt rabe ning jättis kodumeeskonnale mitmeid võimalusi, Londoni klubi suutis aga väravavahi David Raya heade tõrjete toel kolmest võidupunktist kinni hoida.

Juulis klubide maailmameistriks kroonitud Chelsea ei suutnud enamat väravateta viigist superkarikavõitja Crystal Palace'i vastu, Nottingham Forest lõi avapoolajal Brentfordile kolm väravat ning jättis lõpuks koju 3:1 võidu.

Toimetaja: Anders Nõmm

