Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga
Jalgpallur Kingsley Coman liitus Müncheni Bayernist Saudi Araabia kõrgliiga klubi Al-Nassriga.
"Al-Nassr sõlmis ametlikult lepingu Prantsuse staari Kingsley Comaniga," seisis Al-Nassr X-is avaldatud postituses. "Comani leping kehtib 2028. aastani."
29-aastane ründaja liitus Bayerniga laenulepingu alusel Juventusest 2015. aastal, enne kui üleminek kaks aastat hiljem lõplikult vormistati.
"Kümme aastat pärast Bayerniga liitumist lahkus Kingsley Coman, et liituda Saudi Araabia Al-Nassriga," teatas Bayerni klubi oma veebilehel.
Coman võitis Bayerniga üheksa Bundesliga tiitlit, Meistrite Liiga ja klubide maailmameistrivõistlused. Ta lõi võiduvärava 2020. aasta Meistrite Liiga finaalis, kui 1:0 alistati Paris Saint-Germain.
Toimetaja: Elisabeth Siivelt