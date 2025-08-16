X!

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

Jalgpall
Kingsley Coman
Kingsley Coman Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / firo Sportphoto
Jalgpall

Jalgpallur Kingsley Coman liitus Müncheni Bayernist Saudi Araabia kõrgliiga klubi Al-Nassriga.

"Al-Nassr sõlmis ametlikult lepingu Prantsuse staari Kingsley Comaniga," seisis Al-Nassr X-is avaldatud postituses. "Comani leping kehtib 2028. aastani."

29-aastane ründaja liitus Bayerniga laenulepingu alusel Juventusest 2015. aastal, enne kui üleminek kaks aastat hiljem lõplikult vormistati.

"Kümme aastat pärast Bayerniga liitumist lahkus Kingsley Coman, et liituda Saudi Araabia Al-Nassriga," teatas Bayerni klubi oma veebilehel.

Coman võitis Bayerniga üheksa Bundesliga tiitlit, Meistrite Liiga ja klubide maailmameistrivõistlused. Ta lõi võiduvärava 2020. aasta Meistrite Liiga finaalis, kui 1:0 alistati Paris Saint-Germain.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

