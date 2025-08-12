Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

MM-i ööpäeva pikkune avaetapp finišeerus teisipäeva pärastlõunal. Kõige võimsam jaht MM-il on Rootsi lippu kandev Ran. Neil tuli seilata 211 meremiili ja avaetapi järel ollakse A-võistlusklassis kuuendal kohal.

Rani meeskonda kuuluvad tipptegijad USA-st, Suurbritanniast ja Uus-Meremaalt. Jahi roolimeheks on Niklas Zennström, edukas purjetaja, kuid samuti ka Skype´i üks asutajatest. Rootslase sõnul on nii pikal etapil kõige raskem säilitada fookust.

"Kõige raskem on olla kogu aeg keskendunud. See oli kümnetunnine vahetus, istudes kogu aeg reelingul ja kallutades end ja muidugi roolimine ja pidev keskendumine. Öösel oled väsinud ja on hetki, kus on raske ärkvel püsida, aga peab hakkama saama. Vahel õnnestub reelingul natuke magada ka. Ma arvan, et see ongi kõige raskem," rääkis Zennström.

Mati Sepa juhitav jaht Clean Energy on samas võistlusklassis neljandal kohal. Järgmises ehk B-klassis on Eesti parimana kaheksandal kohal jaht Shadow eesotsas roolimehe Harles Liiviga.

C-klassis on konkurents kõige suurem. Merel oli 34 jahti ja kõige kiiremat minekut näitas Eesti lipu all sõitev, aga rahvusvahelise koosseisuga jaht Sugar. Avaetapil oli vaja neil läbida 175 miiline distants.

"Ootused on kõrged. Siin on rahvusvaheline meeskond, kellel tiitleid juba palju ja siin vähema kui võidu peale ei lähe. Vaatame, kuidas välja tuleb," ütles Sugari meeskonna liige Marko Uulits. "Tuttavad tegelased on kõik eesotsas. Ega see kellel täna ei läinud hästi, homme võib olla läheb. Konkurents on tihe."

Kokku on MM-il osalemas 65 jahti ja ligi 600 purjetajat. Uuesti minnakse merele kolmapäeva keskpäeval.