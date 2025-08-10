X!

Klettenberg kaitses takistussõidus Eesti meistritiitlit

Nädalavahetusel peeti Ruila ratsakeskuses Eesti meistrivõistlused takistussõidus. Kahe osavõistluse tulemusena teenis seenioride klassis kuldmedali ja teist aastat järjest Eesti meistritiitli Gunnar Klettenberg hobusega Espirit du Buisson Z.

Hõbemedali saavutas laupäeval ühel takistusel eksinud, kuid pühapäeval mõlemas voorus puhast ja kiiret sõitu näidanud Urmas Raag hobusel Verdict. Pronksmedali teenis Renek Rosenberg hobusega Ciorana TT.

Gunnar Klettenbergi sõnul oli tänavusteks Eesti meistrivõistlusteks valmistumine varasemast keerukam hiljutise haiguse tõttu, mis sportlase pooleteiseks kuuks treeningutelt eemale jättis. "Kuigi võistlusvorm ei ole tänaseks veel täielikult taastunud, kulgesid meil ettevalmistused siiski piisavalt hästi, et meistritiitel teenida," oli ta rõõmus.

Pühapäeval selgitati Ruilas Eesti meistrid ka teistes vanuseklassides. Noorteklassi Eesti meistriks sai Triinu Riisberg, kes tegi 135 cm kõrguses parkuuris veatu, kuldse sõidu hobusega Isthar Esqui. Hõbemedali võitis Paula-Rebeca Pakkanen hobusel Hoshi No Senshi K.S.H., pronksmedali Kippen Närep ja So Nice De Muze.

Juunioride klassi Eesti meistriks takistussõidus krooniti Maribel Kumpan, kelle viis kuldmedalile hobune Jack Sparrow. Hõbemedali võitis Carmen Triisa hobusel Sigrid C. Pronksmedali viivad koju Lenna Loore Sillandi ja Karakannan MN. 

Lasteklassi Eesti meistriks tuli Mia Eliise Kiisküla hobusega Pixy C. Hõbemedali võitis Carmen Sõlg hobusel Muioletta M ning pronksi Maribel Kumpan hobusega Rihana.

Poniklassi Eesti meistritiitli võitis Eva-Maria Pärni hobusel Romanesca. Teise koha ja hõbemedali saavutas Johanna Tafenau hobusel Maya 389, pronksmedali Marie Lotta Laan ja Boomerang De La Tour.

Toimetaja: Anders Nõmm

MIcrosoft Edge logo