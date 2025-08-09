X!

Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

Jalgpall
Benjamin Šeško
Benjamin Šeško Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/HMB-Media
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester United täiendas rivistust 22-aastase sloveeni Benjamin Šeškoga, kes läheb klubile maksma vähemalt 76,5 miljonit eurot, millele võivad lisanduda boonuste näol veel 8,5 miljonit.

Viimased kaks hooaega mängis ta Saksamaa klubis RB Leipzig ja lõi kõigi sarjade peale 87 kohtumise jooksul 39 väravat. Eelnevalt esindas sloveen teise Red Bulli süsteemi klubi Salzburgi Red Bull.

"Manchester Unitedi minevik on mõistagi väga eriline, aga mind erutab kõige rohkem tulevik," sõnas ründemängija, kes sõlmis lepingu 2030. aastani. "Kui me arutasime projekti, siis oli selge, et kõik on paigas, et see meeskond saaks jätkuvalt areneda ja peagi taas trofeede nimel heidelda."

"See on kindlasti ideaalne koht, kus saavutada oma maksimaalne tase ja täita kõik oma ambitsioonid. Ma ei jõua ära oodata, mil saan alustada õppimist Rubenilt [peatreener Ruben Amorim] ja luuda sidemed meeskonnakaaslastega, et saavutada edu, milleks me kõik teame, et oleme koos võimelised."

Manchester United on sel suvel kulutanud uute mängijate peale umbes 200 miljonit naela (umbes 230 miljonit eurot). Ründajatest on meeskonnaga liitunud veel Matheus Cunha ja Bryan Mbeumo ning samuti vasakkaitsja Diego Leon.

Eelmisel hooajal piirdus Man United Inglismaa kõrgliigas viimase poolsajandi madalaima positsiooniga ehk lõpetas alles 15. kohal.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

16:42

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

15:54

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

14:13

Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

11:20

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

08.08

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

08.08

Kubassova sõlmis Ungari kõrgliigaklubiga uue lepingu

08.08

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

08.08

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

sport.err.ee uudised

18:39

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

18:08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

17:10

Teise poolaja kümnekesi mänginud Harju sai üle pika aja võidurõõmu tunda

16:42

Ter Stegen ja Barcelona matsid sõjakirve

16:17

Aigro ja Kapp pääsesid suvisel GP-etapil lõppvõistlusele

15:54

Soome esikinnas lahkus Leverkusenist Prantsusmaale

15:11

Eesti korvpallinoored pidid tunnistama ka Iisraeli paremust

14:44

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

14:13

Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

13:42

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

13:01

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

11:42

Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

11:20

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

10:56

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

10:23

Pärnus läks esimene esikoht lätlasele, Kajak debüteeris ajasõidus

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

09:20

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

08:48

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

loetumad

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

13:42

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo