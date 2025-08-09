Man United täienes veel ühe talendika ründajaga

Viimased kaks hooaega mängis ta Saksamaa klubis RB Leipzig ja lõi kõigi sarjade peale 87 kohtumise jooksul 39 väravat. Eelnevalt esindas sloveen teise Red Bulli süsteemi klubi Salzburgi Red Bull.

"Manchester Unitedi minevik on mõistagi väga eriline, aga mind erutab kõige rohkem tulevik," sõnas ründemängija, kes sõlmis lepingu 2030. aastani. "Kui me arutasime projekti, siis oli selge, et kõik on paigas, et see meeskond saaks jätkuvalt areneda ja peagi taas trofeede nimel heidelda."

"See on kindlasti ideaalne koht, kus saavutada oma maksimaalne tase ja täita kõik oma ambitsioonid. Ma ei jõua ära oodata, mil saan alustada õppimist Rubenilt [peatreener Ruben Amorim] ja luuda sidemed meeskonnakaaslastega, et saavutada edu, milleks me kõik teame, et oleme koos võimelised."

Manchester United on sel suvel kulutanud uute mängijate peale umbes 200 miljonit naela (umbes 230 miljonit eurot). Ründajatest on meeskonnaga liitunud veel Matheus Cunha ja Bryan Mbeumo ning samuti vasakkaitsja Diego Leon.

Eelmisel hooajal piirdus Man United Inglismaa kõrgliigas viimase poolsajandi madalaima positsiooniga ehk lõpetas alles 15. kohal.