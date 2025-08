Klubi vahetanud Tammearu: usun, et päris palju saab minu peal olema

Eesti meeste võrkpallikoondis läheb nädala pärast kindlustama kohta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Koondise võtmemängija Märt Tammearu klubikarjäär on sügisest jätkumas Jaapanis.

Võrkpallikoondise nurgaründaja Märt Tammearu on karjääriredelil liikunud loogiliste sammudega: esmalt kanna kinnitamine Eestis, seejärel Belgia ja Prantsusmaa ning viimati maailma tippliigade hulka kuuluv Poola.

Hooaeg tervikuna ei olnud 24-aastase Tammearu ja Poolas mänginud Ukraina klubi Lvivi Barkom-Kazany jaoks lihtne, aga viimastes voorudes õnnestus paljuski tänu eestlase hiilgemängudele kõrgliigasse püsima jääda.

"Väga äge, aga samas ka ülimalt raske. Aga need kogemused ja asjad, mis ma sealt sain, tõeliste maailma tippudega mängida," rääkis Tammearu ERR-ile. "Meie kodu oli Poolas, mängud olid Poolas, kõik Poola liigaga seotud, lihtsalt Ukraina klubi. Enamus mängijaid olid Ukrainast ja mõned võõrsilt. Selles mõttes mingit otsest seost Ukrainaga ei olnud."

Viimasel kolmel aastal Eesti parimaks meesvõrkpalluriks valitud Tammearu teeb aga karjääris nüüd veel ühe pöörde - sihtkohaks Jaapani klubi Hokkaido Voreas, kus teist järjestikust hooaega alustab ka Timo Tammemaa.

"Sealt on juba tulnud igasugu küsimusi. Millal tulen, kuidas elamine, kõik asjad," ütles Tammearu.

"Esmamulje on väga hea, tunduvad väga abivalmid, tahavad, et kõik oleks valmis. Olen väga õnnelik, et saan sinna minna varsti. Jaapani liigasse võetakse võõrsilt vähe mängijaid ja kindlasti ma loodan ja usun, minu peal peab seal päris palju olema," lisas ta.

Enne ärasõitu tuleb Tammearul aidata Eesti koondis tuleval aastal toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele. Viimased kontrollmängud ootavad ees selle nädala reedel ja laupäeval, kui Kalevi spordihallis võõrustatakse Lätit.