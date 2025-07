Tätte tõusis MM-il kuuendaks, Lätt kaotas kohti

Lätt alustas teist võistluspäeva double bogey'ga ja kuigi sai siis neljandal rajal kirja birdie, tegi double bogey ka seitsmendal rajal. Päeva teises pooles tegi Lätt veel kaks bogey't ja kaks birdie't. Kokku jäi tema tulemuseks 71 ehk kolm viset üle raja par'i, koondtulemus +3 langetas eestlanna koos Anniken Kristiansen Steeni ja Holyn Handleyga jagama 14. kohta.

Eestlannadest on teise võistluspäeva järel parimal kohal Keiti Tätte, kes sooritas nelja bogey kõrval viis birdie't ning on par'iga kuuendal kohal. Koos Lätiga avapäeva järel üheksandat kohta jaganud Anneli Tõugjas-Männiste sai neljapäeval kirja +4, see on ka tema koondtulemus ja ta jagab sellega 17. kohta. Samuti on +4 kirjas Kaidi Allsalul, kes tegi neljapäeval kaks viset üle par'i. Kristi Unt (+7) jagab 24. positsiooni.

Väga hea võistluspäeva tegi avaringi järel kuuendal kohal olnud ameeriklanna Ohn Scoggins, kes viskas 9.-17. rajal kuus birdie't ning kerkis koondtulemusega -8 uueks liidriks. Talle järgnevad soomlannad Iida Lehtomäki (-6), Henna Blomroos (-5) ja Silva Saarinen (-4).

Meeste võistlus jätkub pärastlõunal.