Eestisse kogunes rahvusvaheline tänavatantsu koorekiht

21.–27. juulini toimunud elustiililaager Camp of Hip-Hop tõi siia Euroopas kõrgelt hinnatud tantsija Anissa Ghettostyle'i, kes on lavadel astunud üles koos J Balvini ja Aya Nakamuraga ning kelle koreograafia on jõudnud isegi NBA mängudele.

"See on reaalselt parim laager, kus ma olen kunagi käinud. Mul oli suur rõõm esmakordselt Eestis olla. Siinsetel tantsijatel on tohutu potentsiaal ja palju põhjuseid endaga edasi töötamiseks," kinnitas Anissa Ghettostyle.

Laagri asutaja, tänavatantsupioneer Joel Juht rõhutas, et rahvusvaheliste tippude toomine Eestisse on valdkonna arengu seisukohalt hädavajalik. "Ilma pideva rahvusvahelise tänavatantsukultuuriga kokku puutumiseta jääme lihtsalt paigale. Tähtis on luua võimalusi õppimiseks ja arenemiseks – see on ainus viis, kuidas tänavatants ja tänavakultuur saab areneda," sõnas Juht.

Camp of Hip-Hopi ajalugu ulatub 2003 aastasse ning keskendub tänavatantsu kultuurilise väärtuse edasiandmisele ning Eesti tantsijate taseme tõstmisele rahvusvahelises kontekstis. Üks selle aasta koolitajatest oli Niels "Storm" Robitzky, kes on töötanud välja breiktantsu hindamissüsteemi olümpiamängude jaoks ning jõudnud isegi Guinnessi Rekordite raamatusse.

"Laager oli suurepärane ja tulen siia rõõmuga juba mitmendat korda. Meeskond loob imelise ja ühtehoidva õhkkonna, tantsijad on motiveeritud, sõbralikud ja viisakad – sellisest kommuunist võin ma Berliinis vaid unistada," rääkis Robitzky.

Laagri korraldusmeeskonna liige Mari Venski tõi esile rahvusvahelist tähelepanu, mida laager järjest rohkem pälvib. "Camp of Hip-Hop on aastatega kasvanud sündmuseks, mida austatakse ka väljaspool Eestit. Osalejate ja õpetajate pühendumus on imetlusväärne ning iga treening ja vestlus andis juurde inspiratsiooni, teadmisi ja motivatsiooni oma tantsuteekonna jätkamiseks," ütles Venski.

Laupäeval ühendas laager jõud Eesti Tänavatantsijate Liiduga, mis korraldab regulaarselt karikaetappe ja meistrivõistlusi nii püstistes tänavatantsudes kui breiktantsus. Konkurentsi pakkusid Eestile tantsijad Soomest, Lätist ja Leedust. Seitsmes kategoorias tuli võitjaks Eesti esindaja.