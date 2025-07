Rasva ja Kapten tulid Otepää triatlonil Balti meistriks

Triatloniakadeemia poolt korraldatud võistlusel peeti põhistart olümpiadistantsil. Lisaks toimus ka Nordic Cupi teine etapp, kus said punkte eliitklassi ja juuniorite vanuseklassi osalejad.

Rasva tuli veest välja liidrina, kümnesekundilise eduga lätlase Artjoms Gajevskise ees. Rattadistantsil langes eestlane seitsmendaks, kuid tugeva jooksu teinud Rasva jõudis finišisse liidrina, lõpuajaks 57.03. Talle järgnes 46 sekundit hiljem Johannes Sikk (57.49) ning pronksi pävis lätlane Gajevskis (57.59).

Rasva hooaja esimeses pooles on olnud nii väga häid kui ka väga halbu võistluseid, kuid üldjoontes on triatleet rahul. "Eesmärk oli kindlasti võita, sest see annab 150 punkti World Triathloni edetabelis. Kõik alad sujusid hästi ning ka jooks tuli päris hästi välja, mis sellel hooajal pole veel õnnestunud," sõnas ta.

Gregor Rasva Autor/allikas: Särivus

Naiste arvestuses ei saanud keegi vastu eelmisel nädalal juunioride maailmameistrivõistlustel kuuenda koha saanud Liis Kaptenile, kes jõudis finišisse ajaga 1:04.21. Talle järgnesid lätlanna Beate Jansone (1:05.56) ja Etriin Etverk (01:06:59).

Kapten saab World Triathloni edetabeli jaoks olulised punktid, mis tõstavad teda 205. kohalt 180. kohale. Tõus on Kapteni jaoks oodatust parem, kui sellel aastal plaanis oli. "Võistlus läks hästi ning ootuspäraselt - ujusin esikohal veest välja, rattas saime kahekesi eest ära ning joostes oli vaja lihtsalt positsiooni hoida," ütles värske Balti meister.

Otepää triatloni põhidistantsiks oli olümpiadistants, kus võidutses meestest Kristo Prangel (02:06.06) ning naistest Hanna-Kristiina Karu (02:31.15). Meeste põhiklassis võitis hõbeda Rait Pallo (02:08.27) ning pronksi Silver Hein ajaga 02:10.18. Naiste hõbemedali võitis Karina Toming ajaga 02:33.31 ning kolmandana tuli üle finišijoone Natalia Gribovskaja (02:35.01).

Nordic Cupi arvestuses oli kiireim meesjuunior Hugo Rask (35.23), teisena lõpetas Kaspar Kotli (41.27) ja kolmandana Ville Liping (43.06). Noorte arvestuses olid kiireimad poisid Ronan Salmu (32.325), soomlane Johannes Strömsholm (32.51) ja Artur Abras (33:22), neidude hulgas aga läksid kõik kolm esikohta Taani, kui parimad olid Liv Frost Juhler (37.51), Theresa Dommer (38.03) ja Thilde Haubjerg Mortensen (38.32).

Kõikide vanuseklasside peale oli võistlejaid üle 500, 13 erinevast riigist. Järgmine Triatloniakadeemia etapp ning Alexela Eesti laste- ja noortesarja etapp toimub 9. augustil Maardus.