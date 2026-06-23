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Eesti triatleedid panid Balti meistrivõistlustel naabrid paika

Triatlon
Armin Angerjärv, Johannes Sikk, Robin Randoja
Armin Angerjärv, Johannes Sikk, Robin Randoja Autor/allikas: Europe Triathlon
Triatlon

Eesti triatleedid olid edukad Aluksnes toimunud Balti meistrivõistlustel. Mehed hõivasid sprindidistantsil koguni neli kõrgemat kohta.

Baltikumi meistriks krooniti Johannes Sikk, kes teenis esikoha ajaga 54.49. Armin Angerjärv kaotas talle 25 ja Robin Randoja 32 sekundiga. Enne parimat lätlast lõpetas neljandana veel Kalmer Kiiver (+0.40).

Naiste konkurentsis oli parim Eestis treeniv lätlanna Beate Jansone (1:03.07), kellele järgnes väljaspool arvestust võistelnud prantslanna Fiona Faivre (+0.49).

Eesti parim ja Baltikumi paremuselt teine oli Etriin Etverk (+1.05), kelle järel tuli Balti meistrivõistluste arvestuses kolmandaks teinegi eestlanna Grete Maria Savitsch (+1.34).

Siinse triatlonielu järgmine oluline sündmus on pühapäeval, 28. juunil Karitses toimuvad Eesti meistrivõistlused sprindis ja teatevõistluse formaadis.

Toimetaja: Siim Boikov

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