Eesti triatleedid panid Balti meistrivõistlustel naabrid paika

Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

Siinse triatlonielu järgmine oluline sündmus on pühapäeval, 28. juunil Karitses toimuvad Eesti meistrivõistlused sprindis ja teatevõistluse formaadis.

Eesti parim ja Baltikumi paremuselt teine oli Etriin Etverk (+1.05), kelle järel tuli Balti meistrivõistluste arvestuses kolmandaks teinegi eestlanna Grete Maria Savitsch (+1.34).

Naiste konkurentsis oli parim Eestis treeniv lätlanna Beate Jansone (1:03.07), kellele järgnes väljaspool arvestust võistelnud prantslanna Fiona Faivre (+0.49).

Baltikumi meistriks krooniti Johannes Sikk, kes teenis esikoha ajaga 54.49. Armin Angerjärv kaotas talle 25 ja Robin Randoja 32 sekundiga. Enne parimat lätlast lõpetas neljandana veel Kalmer Kiiver (+0.40).

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