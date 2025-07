Olesk võitis Ranno Krusta mälestusvõistlused

Olümpiakiirlaskmise formaadis teenis Oleks võidu nii kvalifikatsioonis kui finaalis, kuid olümpiasportlane ei jäänud oma laskmisega rahul. "Minu laskmine oli nagu rulluisutamine – nagu siia-sinna kõikumine. Oli häid tabamusi, aga ka palju mitte nii häid. Olen igal juhul võidu üle õnnelik," vahendab laskurliit.ee tema sõnu.

Ranno Krusta mälestusvõistlus jätkus reedel teise kvalifikatsiooni ja finaaliga, paremusjärjestus selgitati kahe võistluspäeva kohtade summana.

Oleks jätkas oma tugevat laskmist ning võitis kvalifikatsiooni (584-22x), teine oli Aserbaidžaani mees Ruslan Lunev (575-25x), kolmas türklane Özgur Varlik (575 – 20X). Veel jõudsid finaali eestlased Nemo Raukas (570) ja Fred Raukas (568) ning türklane Murat Kilic (567). Lepo Jonuks püstitas kvalifikatsioonivõistlusel uue Eesti noorterekordi 560 silmaga, millega sai kaheksanda koha.

Finaalis alustas Oleks soliidselt, aga teises haaras asus juhtima hoopis Kilic. Eestlane tegi aga oma lahkunud treeneri uhkeks ning ei loovutanud seejärel juhtpositsiooni, püstitades 32 tabamusega Eesti finaali rekordi.

Kahe päeva kokkuvõttes teenis Olesk samuti võidu, teiseks jäi Lunev ning kolmanda koha pälvis Varlik. "On au see mälestusvõistlus võita, sest Ranno Krusta treenis mind kuni oma surmani. See on minu jaoks nii eriline võistlus ja Ranno oli mul tihti meeles. Soovin, et ta seda taevas vaataks ja talle meeldiks," ütles neljakordne üldvõitja Olesk.