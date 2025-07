Eesti tantsupaar pälvis MM-il seitsmenda koha

Eesti esinduspaar Roostfeldt - Pirn tegid oma MM-karjääri parima esituse ning teenisid noorte vanusegrupis (16-18-aastased) 57 paari konkurentsis kokkuvõttes seitsmenda koha.

Valitsev Eesti meisterpaar pälvis aprillis Euroopa meistrivõistlustel kolmanda koha, lisaks on nad tulnud kahel korral Põhjamaade meistriks ning nad asetsevad Rahvusvahelise Tantsusspordi Föderatsiooni jooksvas edetabelis neljandat kohta.

Treener Martin Parmas ütles, et MM-finaali jõudmise taga on aastatepikkune töö. "See on olnud raske ja imeline teekond tippu," sõnas treener. "Mäletan hästi, kuidas 2022. aastal Saksamaal jäime napilt Junior 2 MM-i poolfinaalist välja. Kolm aastat hiljem, oleme finaalis ja seda veel Hiinas. Tunnen suurt uhkust, et olen oma treenerikarjääri jooksul viinud väikese Eesti juba kolmandat korda MM-i finaali."

Eestit esindas MM-il ka Martin Makarov ja Regina Peik (Leevi Tantsukool), kes saavutasid 21. koha.