Al-Nassri uus peatreener: kui Ronaldo poleks kutsunud, siis ma ei oleks siin

70-aastane Jesus võtab ameti üle itaallaselt Stefano Piolilt, kes vallandati juunis ja palgati seejärel Itaalia kõrgliigaklubi Fiorentina juhendajaks. Jesus sõlmis Al-Nassriga ühe aasta pikkuse lepingu, mis on väärt 12 miljonit eurot.

Ülikogenud portugallane on oma pika karjääri jooksul tuntust kogunud eeskätt Lissaboni klubide Benfica ja Sportingu treenerina, kuid on tiitleid võitnud ka Flamengo, Istanbuli Fenerbahce ja Al-Nassri rivaali Al-Hilaliga.

Kodumaa meediale ütles Jesus, et olulise tõuke Al-Nassriga liitumiseks andis talle Cristiano Ronaldo. "Kui Ronaldo poleks kutsunud, siis ma ei oleks siin. Ronaldo on mängija, kes on kõikides klubides alati võitnud, kuid Saudi Araabias veel mitte. Loodetavasti suudan teda sellega aidata. Ma ei saanud keelduda väljakutsest, mille Cristiano mulle esitas."

"Ma armastan Saudi Araabias olemist – siin on tulevik, nii jalgpalli kui ka muus mõttes," lisas ta. "Olen otsusega väga rahul. Ma olen Saudi Araabias võitnud kõik, mis võimalik, ja nüüd proovin seda uuesti teha."

Al-Nassr sai lõppenud hooajal Saudi Araabia liigas kolmanda koha ning Aasia Meistrite liigas oldi sunnitud poolfinaalis tunnistama Jaapani klubi Kawasaki Frontale paremust.