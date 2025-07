Muhu Väina regatt sai Haapsalus alguse

Nädalavahetusel kogunesid sadakond jahti ning ligi 600 purjetajat Haapsallu, et alustada Eesti suurimat avamerepurjetamise sündmust ning pühapäeval anti Haapsalu lähistel võistluse esimesele etapile stardipauk ning nädalane mereseiklus on täies hoos.

Laupäev Haapsalus Grand Holm Marina sadamas oli täis ettevalmistusi pikaks võistluseks ja merematkamiseks. Selleks et nädalapikkune merelolemine ohutu ja turvaline oleks, peavad jahid kandma turvavarustust ja järgima olulisi ohutusreegleid.

Õhtul kuulutati regatt avatuks piduliku tseremooniaga sadama ellingus. Regati direktor Agnes Lill rõhutas oma avakõnes ohutuse ja meeskonnavaimu olulisust.

"Hea meremees teab, et purjetamine nõuab tähelepanelikkust, koostööd ja kannatlikkust – kõike seda soovin teilegi. Palun pöörake erilist tähelepanu turvalisusele: kontrollige enne starti oma varustust ja ärge alahinnake ilmastikutingimusi. Kui olud karmistuvad, on päästevest teie parim sõber – kandke seda! Võistlus on võimalus end proovile panna, aga ärgem unustagem ka regati vaimu – koostegemine, kogukonnatunne ja üksteise austamine nii merel kui kalda," ütles Lill.

Pühapäeva pärastlõunal said Rohuküla lähistel stardi 71 jahti ORC I–IV klassides. Suurematele jahtidele on Muhu Väina regatt osa ettevalmistusest augustis Tallinnas toimuvateks Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusteks, väiksemate jahtide jaoks on see aga Eesti meistrivõistlusteks.