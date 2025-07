Legendaarne Muhu Väina regatt saab stardipaugu Haapsalus

Haapsalus algav ning järgmisel laupäeval Pärnus lõppev Muhu Väina Regatt toob Eestimaa vetesse sadakond jahti ning purjetajaid ka Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist.

Et purjetajate laulupeoks tituleeritud võistlus oleks põnev ja meeleolukas, peab ta olema ka turvaline. Kohustuslik turvavarustuse kontroll on regatieelsel päeval üks tähtsamaid tegevusi.

"Varustusi on erinevaid, mida kaasa võtta, aga kindlasti kõige suurem abimees on ikkagi päästevest. Ilma selleta ükski paadiomanik ega meremees merele ei tohiks minna. Ja kui ilm ikka väga karuseks läheb, siis tuleb see selga panna," selgitas purjetaja ja ORC mõõtja Karl-Hannes Tagu.

"Lisaks on paadis olemas ka pürotehnika pimedal ajal abi kutsumiseks. Meil on rakette ja punased suitsud. Samuti on olemas erinevad ujumisvahendid, kui keegi peaks üle parda kukkuma, siis on võimalik see järgi visata. Sel on ka tuled küljes, et ka pimedal ajal leitaks üles. Kõige hullem, mis juhtuda saab ongi kui keegi üle parda kukub."

"Muhu Väin on väga suur regatt Eestis. Teisalt on ta ka laulupidu, sest võistlema tuleb ka lihtsamaid inimesi, kes sõidavad aastas võib-olla üks-kaks korda. Ka neile tuleb selgitada, milleks me neid asju teeme, miks me kontrollime turvavarustust. Merel käimine on teatud määral ka vastutus," lisas Tagu.

Pühapäeval võistlevad jahid Haapsalus ning esmaspäeval jätkavad teekonda Saaremaale, kus peatuspaikadeks on Kõiguste ja Kuressaare sadam.

Reede õhtul jõuavad esimesed jahid Pärnusse ja seal selguvad ka 68. Muhu Väina regati võitjad.