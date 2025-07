MM-ile sõitev Eesti rühmkava koondis hankis lisajõudu

"Eks see ikka tuli üllatusena, et kutsuti ja pakuti ja võtsin hea meelega vastu. Selline uus väljakutse endale," rääkis Valasevitš ERR-ile. "Viimased üheksa päeva olen koondisega trenni teinud. Eks ikka on see teistsugune, natukene harjumatu ja raske, aga juba läheb paremini."

Mis aspekt on nõudnud kõige rohkem kohanemist? "See, et platsil oled mitte üksi, vaid viiekesi ja peab korraga tegema. Visked on rohkem käega, kaugemad ja kõrgemad. Individuaalis pead endale viskama, aga nüüd pead ikka kaugust ka andma visetele," märkis Valasevitš.

Rühmas vahetati välja lausa kaks liiget. Lisaks Valasevitšile on uues koosseisus teinegi individuaalvõimleja, varasem EM-i finalist Ester Kreitsman, kes on taastunud vigastusest.

Rühm harjutab Tallinnas ja treener Irina Stadnik ütles, et Valasevitšil ja Kreitsmanil pole kavasid (kolme palli ja kahe rõnga harjutus ning viie lindiga harjutus - ERR) ära õppida raske, pigem on võtmesõnadeks kohanemine ja stabiilsuse leidmine.

"Väga kartsime seda. Ma ei ütle, et see oli kerge otsus, aga praegu juba olles teinud kaks nädalat tööd, näeme, et nii Valeria kui Ester saavad hakkama. Ja töötame, teeme rohkem trenne selleks, et kõik sujuks," sõnas Stadnik.

Esmaspäevane treening kestis Õismäel viis ja pool tundi, peagi harjutatakse kaks korda päeva. Stadniku sõnul võeti koosseisu muutusega suur risk, et tugevdada rühma ja teha raskemaid kavasid ning panna raskemad elemendid kavadesse. EM-il jäädi kahel korral ülinapilt (0,3 punkti ja 0,35 punktiga - ERR) medalita.

"Kavad lähevad raskemaks elementide poolest," ütles Stadnik. "Me paneme tasakaalu raskema, mis maksab rohkem kui enne oli. Teeme raskemad hüpped, mis on painutusega sammhüpe. Kokkuvõttes võib see ühes kavas näiteks olla 0,5 punkti võrra suurem see hinne ainult elementides ja samamoodi teises kavas."

Esimese stardi teeb muutunud koosseisuga rühmkava koondis 25. juulil Rumeenias, siis jääb veel kolm nädalat, et lihvida stabiilsust Brasiilias toimuvaks MM-iks.

MM-iks valmistuvasse Eesti rahvuskoondisesse kuuluvad:

Valeria Valasevitš, Ester Kreitsman, Elys Kretelle Kukk, Polina Tubaleva, Johanna Simone Pertens, Ksenja Ožigina.