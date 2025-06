Tentoglou sai Madridis viimaks hüppe klappima, Stahl heitis 68 meetrit

Kergejõustiku võistkondlike Euroopa meistrivõistluste kõrgeima divisjoni eelviimasel võistluspäeval näidati häid tulemusi meeste kaugushüppes ja teatesprintides, liidriks on Itaalia.

27-aastane kahekordne kaugushüppe olümpiavõitja Miltiadis Tentoglou tegi Madridis kaks katset üle 8.40, tema teise vooru hüppe pikkuseks mõõdeti maailma hooaja tipptulemus 8.46. Kreeklase senine hooaeg oli olnud tagasihoidlik: sisehooajal piirdus ta kaheksa meetri peale jäänud hüpetega ning oli Nanjingi sise-MM-il alles viies; 8.20 piiri ületas ta alles mai lõpus Küprosel.

Tentoglou järel teenis teise koha rootslane Thobias Montler 8.08-ga, edestades itaallast Mattia Furlanit vaid ühe sentimeetriga. Šveitsi mitmevõistleja-kaugushüppaja Simon Ehammer sai laupäeval kirja 7.89 ja pidi leppima seitsmenda kohaga.

Meeste kettaheites kuulus esikoht oodatult Rootsi vägilasele Daniel Stahlile, kes heitis neljal katsel üle 66 meetri ning sai kolmandas voorus kirja 68.36. Teine oli äsja 22. sünnipäeva tähistanud sakslane Mika Sosna 66.17-ga ning kolmas britt Lawrence Okoye 65.83-ga.

Naiste 100 meetri tõkkejooksus jäid Ditaji Kambundji ja Nadine Visser 12,39-ga esikohta jagama, meeste pikas tõkkejooksus tõi Tšehhile 48,46-ga esikohapunktid Vit Müller. Holland võitis rahvusrekordiga mõlemad teatesprindid, kui mehed jooksid uueks tippmargiks 37,87 ning naised 42,02.

Viimase võistluspäeva eel juhib 290 punkti kogunud Itaalia, Saksamaal on teisena 266 punkti. Neile järgnevad Poola, Holland, Suurbritannia ja Hispaania mahuvad seitsme ja poole punkti sisse. Tabeli tagumises otsas on 102,5 punktiga kindlalt viimasel kohal Leedu, nende ees on Soomel 158,5, Ukrainal 160 ja Ungaril 181,5 punkti.