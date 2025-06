Lätt hoiab EM-i viimase võistluspäeva eel nappi liidrikohta

Lätt alustas päeva liidrina ja hoidis seda lõpuni, kuigi tulemuseks tuli pigem tagasihoidlik neli viset üle par'i. Kokkuvõttes on eestlanna tulemus kaks viset alla par'i, aga soomlanna Eveliina Salonen jääb maha vaid ühe viskega.

Seejuures kaks rada enne lõppu juhtis eestlane viie viskega, aga eelviimasel rajal tegi ta koguni kolm viset üle par'i ja sai viimasel rajal kirja veel ühe bogey. Kuigi suur osa kettagolfimängijatest oli samuti neil radadel hädas, siis Salonen tegi mõlemal par'i.

Kui esikohaheitlus on veel tihe, siis ülejäänud seltskond jääb juba tunduvalt kaugemale. Kolmas on soomlanna Henna Blomroos tulemusega 12 viset üle par'i. Neljas on paremuselt teine eestlanna Kaidi Allsalu (+14), kümne hulka mahub ka seitsmendat kohta jagav Anneli Tõugjas-Männiste (+16).

Kettagolfi Euroopa meistrid selguvad pühapäeval.